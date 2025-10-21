Lo que necesitas saber: El partido entre Barcelona y Villarreal tenía previsto jugarse en el Hard Rock Stadium de Miami

El Barcelona vs Villarreal que se iba a jugar en Miami, finalmente se disputará donde debe ser, en España. LaLiga dio marcha atrás tras la presión de los últimos días, aunque dicen que se está perdiendo una “oportunidad histórica”.

Se cancela el Barcelona vs Villarreal en Miami

“LALIGA informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”, señala el comunicado oficial de la liga española.

Con eso de la incertidumbre generada en los últimos días, se refieren a las protestas que se dieron en la más reciente jornada en España, donde los futbolistas de todos los equipos se quedaban quietos tras el silbatazo inicial unos segundos para manifestar su rechazo al juego en Miami.

LaLiga intentó censurar esa protesta en la televisión, pero eso solo ayudó a que tuviera más eco y generara más presión.

Barcelona vs Villarreal en Miami, ¿una “oportunidad histórica”?

Mucho descontento se había generado con jugar el Barcelona vs Villarreal en Miami por obvias razones. Era un partido oficial de la liga española que se jugaría en Estados Unidos, rompiendo tradición, reglas y demás.

Pero LaLiga se mantiene firme con que era una buena idea, pues dicen que era una oportunidad de incrementar la expansión internacional de la competencia (como si no llevaran al Madrid y al Barcelona cada año a Estados Unidos a jugar).

“LALIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos”.