LaLiga censura protesta contra el Barcelona vs Villarreal en Miami

Lo que necesitas saber: La Asociación de Futbolistas Españoles está detrás de la protesta y se repetirá en cada partido de este fin de semana

El Barcelona vs Villarreal en Miami ya es un hecho, pero sigue sin convencer a todo mundo. En España de plano los jugadores se organizaron para protestar por ello, reclamando “falta de transparencia, diálogo y coherencia” por parte de LaLiga, misma que censuró la manifestación de los jugadores en televisión.

Barcelona vs Villarreal se jugaría en el estadio de Miami / Foto: Getty Images

Futbolistas protestan en España por el Barcelona vs Villarreal en Miami

Nada menos que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) publicó un comunicado este 17 de octubre anunciando la protesta.

“Durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos“, indican.

Y como lo prometido es deuda, el primer encuentro donde vimos la protesta fue el de Real Oviedo vs Espanyol. Los jugadores se quedaron quietos unos segundos tras el silbatazo inicial, y sí, se repetirá en todo partido de la liga española este fin de semana.

Protesta contra el Barcelona vs Villarreal en Miami por parte de Oviedo y Espanyol / Foto: Getty

Pero LaLiga censuró la protesta por el Barcelona vs Villarreal en Miami en televisión

Aunque bueno, eso de que “vimos” la protesta es un decir, porque en realidad no la vimos. LaLiga mandó censurar las imágenes, ya que en la señal internacional apareció un plano general desde las afueras del estadio en cuanto se escuchó el silbatazo inicial, seguido de un enfoque a los entrenadores de Real Oviedo y Espanyol.

Más a o menos a los 20 segundos, la toma finalmente enfocó el partido, con los jugadores ya corriendo en la cancha. “Para la historia, lo vergonzoso que ha sido este plano para no mostrar la protesta de los jugadores de Espanyol y Oviedo”, fue uno de los primeros comentarios en redes por lo ocurrido.

Así censuró LaLiga la protesta del Oviedo y Espanyol

Los únicos futbolistas que no protestarán serán precisamente los de Barcelona y Villarreal, pues la AFE no quiere que tengan broncas con su club o que pueda malinterpretarse, “a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos”.

¿Qué busca la Asociación de Futbolistas Españoles con esta protesta?

Cabe aclarar que la AFE no está buscando que se cancele rotundamente el enfrentamiento entre Barcelona y Villarreal en Miami.

Osea sí, estaría chido que no se jugara porque cae en lo absurdo y cada vez disimulan menos que el dinero es todo lo que les importa. Pero fundamentalmente la Asociación de Futbolistas quiere que LaLiga no sea hermética y comparta los detalles de por qué se toma la decisión (justo para no pensar que solo es por dinero), y que se atiendan las necesidades de los jugadores, no solo decir “pues se van a jugar a Miami porque sí” y ya.

“Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual“.

No hace falta que LaLiga emita un comunicado, ¿no crees? Con la censura a la protesta de los futbolistas deja claro que no tiene intención de diálogar sobre el asunto.

Captura a la toma que puso LaLiga para censurar la protesta

Por cierto, Barcelona ya puede jugar en el Camp Nou

Mira tú, el inicio de la protesta por el juego de LaLiga en Miami coincide con la noticia de que Barcelona ya puede jugar en su estadio, el Camp Nou. El propio club compartió que ya recibió los permisos necesarios, luego de que hace unos meses le negaran la licencia y retrasaran su regreso a casa.

Pero Barcelona se niega a jugar allí. Como solo le autorizaron abrir el Camp Nou de forma limitada, dando acceso a zonas que permitirían tener máximo a 25 mil aficionados, buscarán que les dejen abrir más tribunas laterales y tener al menos 45 mil personas apoyándolos en el Camp Nou.