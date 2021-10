¿A ver quién es el guapo? Canelo Álvarez apuesta su fortuna a quien le compruebe que se dopa

La carrera de Saúl ‘Canelo’ Álvarez es una de las más reconocidas no sólo en el mundo del boxeo, sino del deporte en general. Es por eso, que el boxeador mexicano está harto de que intenten manchar su trayectoria, que ya hasta tomó la decisión de apostar su fortuna.

No estamos hablando de unos cuantos pesitos ni de una pequeña alcancía, para nada. La fortuna del ‘Canelo’ Álvarez es de varios millones en su cuenta, por lo que, Saúl está dispuesto a apostarlo todo, entregarle su fortuna a quien compruebe que se dopa. Khé?!

“El que nada debe, nada teme” y no, esto no es un recopilatorio del programa ‘Como dice el dicho’, sino que el refrán toma más notoriedad con el ‘Canelo’, pues después de años de acusaciones sobre supuestos dopajes, busca callar a los que han usado este recurso por años.

En una entrevista, ‘Canelo’ Álvarez aseguró que apuesta su fortuna y llama a que le hagan pruebas inmediatas: “Puedo hacerme pruebas, ahorita mismo. Yo puedo hacerme pruebas de folículo, que son las que rastrean seis meses atrás y te sale todo, y de todas las drogas no solamente las que ayudan al rendimiento, sino marihuana, cocaína, de lo que sea. Le apuesto toda mi fortuna a quien sea de que no me va a salir ninguna“.

Así que, ‘Canelo’ Álvarez no sólo es certero dentro del ring y los golpes contra Billy Joe Saunders, también lo es fuera del ring. Es por eso, que sube esta apuesta a la mesa, a ver quién es el guapo que diga que usa algún tipo de dopaje y si tienen pruebas, cobren ese cheque en blanco.

Caleb Plant ya lanzó acusaciones a ‘Canelo’ Álvarez

La idea de que en una la previa de una pelea de boxeo, ambos contendientes se digan todo no es nueva, de hecho, es una muy buena manera de generar expectativa a la pelea y esa expectación es igual a más gente viendo la pelea y eso significa más dinero para ellos. El famoso “Trashtalking“.

Es por eso, que muchos de los boxeadores suelen usar este tipo de artimañas para calentar la pelea y volverla más atractiva y Caleb Plant ha querido quitar el foco de atención sobre el empujón que le dio y ponerlo sobre un tema que al ‘Canelo’ le molestó y fue el dopaje.

Plant ha tachado de ‘tramposo’ al ‘Canelo’ Álvarez, recordando un hecho de 2018, cuando el boxeador mexicano dio positivo por clembuterol. Fue castigado por seis meses y después de esta situación, muchos rivales del mexicano lo han utilizado para hacerle daño, pero él ya respondió con su fortuna en la mesa.