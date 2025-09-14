Lo que necesitas saber: La pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford ya encabeza la lista de los eventos deportivos más vistos del año en Netflix.

El 13 de septiembre de 2025 quedará marcado como el día en el que se escribió un nuevo capítulo en la historia del boxeo. Canelo Álvarez llegó con la misión de defender sus títulos indiscutidos de los supermedianos, pero al frente estaba Terence Crawford, un invicto que retó y desarmó las leyes del peso y del legado.

Saúl Álvarez y Terence Crawford durante su careo previo a la pelea | Foto: Candice Ward

El combate fue parejo en los primeros rounds: Canelo buscó imponer su potencia al cuerpo y cerrarle el ring a Crawford. Sin embargo, “Bud” se mantuvo fiel a su estilo: mucha movilidad, precisión quirúrgica y una defensa que frustró al mexicano.

Crawford, el arquitecto de la sorpresa

Round tras round, Crawford fue sumando puntos gracias a su capacidad de conectar golpes claros y esquivar los mejores intentos del Canelo. Para el cierre, las tarjetas dejaron claro lo que se veía en el ring: 116-112 y 115-113 (dos veces) a favor de Crawford.

Foto: Captura de Pantalla

Con esta contundente victoria, Crawford se convirtió en el primer boxeador masculino en la era de los cuatro cinturones en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas. Histórico, sin más.

Netflix y la pelea más vista del año

Más allá de lo deportivo, esta noche también quedó marcada por la transmisión global en Netflix, que llevó la pelea a millones de hogares en más de 190 países. Una apuesta de TKO y Zuffa Boxing que rompió esquemas y abrió la puerta a que el boxeo se viva como nunca: desde el sillón, sin pagar un PPV adicional y con la conversación explotando en redes sociales.

El Allegiant Stadium lució lleno, pero el verdadero récord lo vimos en la audiencia online, con este tirazo que ya está entre los eventos más vistos del año en la plataforma.

Foto: Captura de Pantalla

¿Qué sigue para Canelo y para Crawford?

Para Canelo, la derrota significa perder el trono de los supermedianos y abrir un debate sobre su futuro inmediato. ¿Habrá revancha? ¿Cambio de división? Lo cierto es que su legado está lejos de acabarse, pero vaya que seguimos im-pac-ta-dos.

Terence Crawford rompe en llanto tras vencer a Saúl Álvarez | Foto: Netflix

Crawford, en cambio, eleva su categoría como una estrella que sigue en ascenso: invicto, multiconsagrado y con un lugar asegurado en cualquier lista “libra por libra”.

La noche en Las Vegas nos recordó que a veces el boxeo puede ser impredecible. Canelo Álvarez perdió, Crawford hizo historia y Netflix cambió las reglas del juego.