Lo que necesitas saber: Arsenal rompió una sequía de 22 años sin ganar la Premier League

Tuvieron que pasar 22 años para que Arsenal ganara la Premier League de nueva cuenta. Los Gunners rompieron esa sequía de la mano de Mikel Arteta. Fueron muchos años de espera y en ese lapso hemos vivido de todo, principalmente esa pandemia que cambió nuestra forma de vivir, de convivir y de ser, y quizá hasta ahora aún conservamos cicatrices.

La tecnología también nos ha impactado desde entonces, desde las cosas más simples como la forma de escuchar música, la forma de comunicarnos, de transportarnos y hasta de vestirnos, incluso la forma de vivir un partido de futbol, pues hace 22 años no había VAR, así que teníamos que crees en la decisión de un solo hombre en la cancha, el árbitro.

Así que aquí va en recordatorio de cómo era el mundo en el ya lejano 2004, el año en que Arsenal logró su última Premier League antes de ese reencuentro glorioso con el trofeo, ahora con Arteta, y sirve que recuerdas cómo vivíamos en ese año o si eres de la generación de la chaviza menor de 20 años, puedes conocer cómo era el mundo de tus jefes (tus papás, pues).

Arsenal campeón Premier League

El año del Arsenal

Para empezar y con motivo del festejado, hay que recordar qué pasaba con el Arsenal de aquel año, el cual pasó a la historia por ser el primero y hasta ahora el único equipo que gana la liga de Inglaterra de manera invicta. Ese equipo se conoce con el apodo de ‘Los Invencibles’.

Para empezar, Arsenal jugaba aun en Highbury, que fue la casa Gunner de 1913 a 2006. Actualmente puede vivir literalmente aquí, pues es un conjunto habitacional.

El escudo actual llevaba apenas dos años adornando el pecho de los jugadores, pues hasta 2001 el escudo era este.

Antiguo escudo del Arsenal

El equipo estaba integrado por jugadores como Thierry Henry, Jens Lehmann, Ashley Cole, Patrick Vieira, Robert Pires, Cesc Fábregas y el inolvidable Dennis Bergkamp, todos dirigidos por Arsene Wenger. Obviamente todos ya están retirados.

Así escuchábamos música en 2004

La música era una experiencia física. En lugar de bajar tu app y conectar tus audífonos vía Bluetooth, había que ir tiendas a conseguir CDs o casetes, o bien escuchar la radio para explorar música nueva.

Britney Spears sonaba durísimo con ‘Toxic’ y Marion 5 con ‘This Love’, además de que Keane reocrriá el mundo con ‘Somewhere Only We Know’.

En la música en español era la época de ‘Mi Primer Millón’, de Bacilos, ‘Dame Otro Tequila’, de Paulina Rubio o ‘Me Dediqué A Perderte’ de Alejandro Fernández. ¿Te acuerdas de Tiziano Ferro y su canción ‘Alucinado’?

También iba naciendo el reguetón y sonaba la ‘Gasolina’ de Daddy Yankee y ‘Baila Morena’, de Héctor & Tito.

Esto veíamos en la tele y en el cine cuando Arsenal fue campeón en 2004

2004 fue el año de Shreck 2, que son de las pocas cosas que nos sugieren que no todas las segundas partes son malas.

Harry Poter hacía su tercera entrega y Spider-Man 2 se hizo espacio como una de las películas de superhéroes más importantes de la historia.

Mel Gibson fue un trancazo con ‘La Pasión de Cristo’ mientras que en la tele te chutabas RBD, no te hagas.

Las series más importantes de ese entonces era ‘Lost’, ‘Dr. House’ y ‘Desperate Housewives’. ¿Te acuerdas?

Por acá te dejamos otras series que cambiaron el rumbo de la televisión en 2004.

¿Qué pasaba en el mundo?

El 2004 fue el año de los atentados en España, donde murieron 191 personas. Víctimas de 10 bombas en trenes de pasajeros.

Vladimir Putin ganó las elecciones en Rusia para un segundo periodo y George W. Bush fue reelecto en Estados Unidos.

Vladimir Putin, presidente de Rusia / Captura de pantalla

El dictador chileno Augusto Pinochet fue procesado por la desaparición de nueve personas, además de un homicidio.

Uno de los tsunamis más devastadores de la historia marcó la historia de Indonesia, india, Tailandia y Malasia, dejando más de 100 mil personas fallecidas.

¿Qué pasaba en México?

En México según vivíamos un cambio con el gobierno de Vicente Fox, quien era criticado fuertemente por la oposición, en especial por Andrés Manuel López Obrador, quien entonces era Jefe de Gobierno del DF por el PRD.

Vicente Fox / Captura de pantalla

A su vez, la PGR solicitó el desafuero de López Obrador por desacatar una orden judicial.

Fue el año de los Juegos Olímpicos de Atenas, en los cuales México logró tres medallas de plata y una de bronce.

En ese año se dieron a conocer los videos de René Bejarano recibiendo un montonal de dinero por parte del empresario Carlos Ahumada.

Alicia García Medina se convirtió en la primera gobernadora de un estado, en Zacatecas.

Pumas era el campeón de la Liga MX y Dorados de Sinalo ascendió a Primera División, que llegó a tener 20 equipos

Los Pumas del 2004 / Mexsport

La Selección Mexicana era dirigida por Ricardo Antonio La Volpe.

¿Qué otras cosas recuerdas del 2004, el año de los invencibles del Arsenal?