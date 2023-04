El box en México ha contado con grandes exponentes durante la historia, pero actualmente el nombre que más destaca es el de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Y a pesar de que el tapatío tiene muchos fans, colegas como Juan Manuel Márquez han soltado una que otra declaración criticándolo.

Sin embargo, ‘Canelo’ ha seguido con su carrera. Ahora está por regresar a casa para pelear en Jalisco contra John Ryder y ese tipo de enfrentamientos ha sido minimizado por ‘Dinamita’ en los últimos meses. Como era de esperarse, Álvarez ya le respondió y con palabras bastante fuertes.

‘Canelo’ Álvarez presume sus títulos antes de pelear en Guadalajara / Agencia Mexsport

“Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar.

“Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él que están podridas de su cabeza“, declaró ‘Canelo’ en entrevista para Rolling Stone.

Además, ‘Canelo’ habló sobre la mentalidad del deportista mexicano: “Creo que nace de la mediocridad. Hablando de futbol, si todos los jugadores dieran su 100 por ciento y se pusiera la mentalidad de dar todo en la cancha los 11, no cinco o cuatro. Esa mentalidad debe cambiar porque tenemos grandes deportistas“, agregó recordando un live que hizo con ‘Chicharito’ y lo que hablaron sobre el balompié.

Y a todo esto… ¿Qué tanto ha dicho Juan Manuel Márquez sobre ‘Canelo’ Álvarez?

Juan Manuel Márquez nunca se ha guardado nada cuando se trata de hablar sobre el box mexicano. Y sí, esto también lo llevó a ser blanco de críticas porque no solo se refiere a lo que sucede en el ring con los mexas.

Concretamente sobre la pelea con John Ryder, aseguró que ‘Canelo’ no arriesga mucho. No obstante, la polémica creció desde que soltó una declaración asegurando que Álvarez nunca será el mejor boxeador de México, un término que otros sí ponen en manos del tapatío.

Juan Manuel Márquez minimizó la pelea del ‘Canelo’ Álvarez vs John Ryder / Foto: Getty Images