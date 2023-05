Carlo Ancelotti quedó un poco molesto después del empate 1-1 entre Real Madrid y Manchester City, en la ida de las semifinales de la Champions League, y es que en la jugada en la cual Kevin De Bruyne marcó el tanto del empate para el equipo inglés, da la sensación de que el balón había salido por la línea de banda.

A Ancelotti no le gustó el arbitraje

El estratega reclamó al silbante portugués, Artur Dias, y éste respondió con una tarje amarilla, situación que molestó más al estratega, quien consideró que el silbante no estaba del todo concentrado en el partido.

“Me ha parecido que el balón estaba fuera. Antes tampoco vio un córner… el árbitro no estaba muy atento, le he dicho que las amarillas son parar los que están dentro del campo, no para los de fuera”, indicó en la zona mixta, después del encuentro.

¿Sale o no sale el balón en el gol del Manchester City vs Real Madrid? pic.twitter.com/UQks11kqUb — IngenieroCeleste (@IngenieroCelesT) May 9, 2023

Este mismo mensaje lo reafirmó en la conferencia de prensa, en la cual estableció que el silbante falló en pequeños, pero a la vez varios detalles. “Un tiro de esquina para nosotros no lo ve. No era muy atento y te lo demuestra el hecho de que me ha sacado la tarjeta amarilla a mí, que no jugaba”, mencionó.

¿Qué dijo Josep Guardiola?

Guardiola tampoco se fue muy contento del Bernabéu, aunque no tanto por el aspecto del arbitraje, sino por el desarrollo y el marcador, y es que el objetivo del equipo de Pep era sacar ventaja para manejar los hilos de la eliminatoria en casa.

carlo ancelotti y josep guardiola / Getty Images

“Cuando nosotros estábamos mejor marcaron ellos y luego cuando lo estaban ellos lo hicimos nosotros… No hay explicación, es futbol. La eliminatoria se decidirá en Manchester”, dijo el entrenador catalán, quien en la temporada pasada fue eliminado precisamente en semifinales por el equipo merengue.

Haciendo una comparación entre el juego de la temporada pasada y el actual, Guardiola consideró que se vio mejor la versión del 2022. “Jugamos mejor el partido del año pasado y salió más reforzado el Madrid”, mencionó Pep, quien no realizó cambios en el partido. “He pensado que estaban bien los que estaban”.

Josep Guardiola no hizo cambios / Getty Images

Sobre la escasa participación de Erling Haaland en el partido de ida, Guardiola explicó que su delantero tuvo un partido complicado debido al sistema que implementó el equipo merengue, precisamente para nulificar al noruego. “Los espacios entre Camavinga y Carvajal no los ocupaban los centrales, sino los interiores. Los centrales estaban con Erling”, indicó.