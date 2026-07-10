Lo que necesitas saber: Estados Unidos obtuvo un premio total de 16 millones de dólares en el Mundial varonil

La Selección Femenil de Estados Unidos se benefició de la participación histórica del equipo varonil en el Mundial del 2026, en el cual avanzó a la segunda ronda de eliminación directa, en la cual cayó por goleada ante Bélgica.

Esto le dio un premio económico de 16 millones de dólares, de los cuales 6.4 millones van para la selección femenil como parte del acuerdo que busca equidad entre los representativos femenil y varonil y que se firmó en 2022.

¿Por qué la selección femenil de Estados Unidos también recibe premio económico?

La Selección Femenil de Estados Unidos es la más ganadora en la historia del futbol femenil, sin embargo los premios económicos son inferiores al que recibe el equipo varonil, que está lejos de ser una potencia y sin embargo sus premios son más altos por participaciones generalmente intrascendentes.

Fotografía @USMNT vía X

La selección femenil de Estados Unidos ha ganado cuatro mundiales y sin embargo los premios económicos son muy inferiores. La última selección campeona del mundo (España) obtuvo un premio de 4.2 millones de dólares, es decir cuatro veces menos respecto al premio que obtuvo el equipo varonil por quedarse en Octavos de Final.

En 2019, las jugadoras de la selección femenil alzaron una demanda por igualdad salarial y fue en 2022 cuando se alcanzó un acuerdo con la US Soccer para repartir los premios económicos en partes iguales bajo el siguiente esquema: El 20% se queda en la US Soccer, mientras que el 80% se parte en partes iguales para el equipo femenil y el varonil.

De esta manera, de los 16 millones obtenidos por la participación de Estados Unidos en el Mundial varonil, 3.2 se quedarán en la US Soccer. 6.4 millones se destinan para el equipo varonil y otros 6.4 para el equipo femenil.

El equipo de Estados Unidos Femenil / Mexsport

Los premios para el equipo femenil se repartirán en 2027

Para la repartición de estos premios se establece que el dinero se irá a un fondo para que produzca intereses durante un año y solo será destinado a las jugadoras de la selección una vez que sea defina la lista de futbolistas que disputará el Mundial Femenil del 2027 en Brasil.