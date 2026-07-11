¿Qué es y de qué va el nuevo partido político PAZ?

Lo que necesitas saber: Dos nuevos partidos se suman para las próximas boletas electorales; Somos México y Partido PAZ.

¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Son de izquierda o derecha? ¿Quiénes lo forman? Y más preguntas como estas han surgido en torno al nuevo partido político en México que lleva por nombre PAZ.

Y es que si no te habías percatado, el INE dio luz verde a dos nuevos partidos políticos, Somos México y PAZ, y estos dos se suman a los otros 6 partidos que ya existen en nuestro país.

Pero eso no es todo, el partido PAZ ha generado muchos temas de conversación en las últimas horas luego de que el secretario de Gobernación de la CDMX felicitara a su fundador, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes.

Por eso, aquí te contamos sobre qué es el partido PAZ, su origen, ideologías, integrantes y más.

PAZ: Ideologías y sus líderes

Vamos a comenzar desde sus fundadores: Son dos personas y de seguro ya las habías escuchado antes, el primero es el de Armando González Escoto, quien es el representante legal y dirigente de la asociación. Y sí, el mismo que estaba en los dos extintos partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, el ya famoso PES.

Y el otro fundador es Hugo Eric Flores, el actual diputado plurinominal de Morena y que también era líder de Encuentro Social y Encuentro Solidario, sin tanto rollo, se podría decir que es la tercera vez que veremos en las boletas al PES.

Sus ideologías son iguales a las del PES; es un partido que está vinculado con la comunidad evangélica, pero en febrero del 2026, en una entrevista para Milenio, Armando González dijo que no es una agrupación religiosa, pero sí de personas de fe.

Los dos fundadores del partido PAZ aseguran que no son un partido de izquierda, ni de derecha, sino que la califican como una asociación conservadora.

Oposición señala a PAZ como “satélite” de Morena

Pero por otro lado, algunos líderes de la oposición han señalado al partido PAZ como “satélite” de Morena, es decir, que han etiquetado al nuevo partido como aliado de la Cuarta Transformación.

Ante esto, algunos dirigentes de PAZ salieron a desmentir esto, pero sí afirmaron que tendrán una relación cordial con la Cuarta Transformación.

“Respecto a la etiqueta que tenemos de partido satélite, creo que queda totalmente descartada… Ya verán en el territorio, la campaña, en el gobierno, los pasos que vayamos dando, teniendo un proyecto propio”, afirmó Alejandrina Moreno, vocera de PAZ.

A todo esto súmenle que el pasado 9 de julio, por medio de su cuenta de X, el secretario de Gobierno de la CDMX subió un video felicitando a Hugo Eric por este nuevo partido. ¿Aliados o simplemente cortesía?