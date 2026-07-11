La historia detrás del Viking Row, la celebración viral de Noruega en este Mundial 2026

Lo que necesitas saber: El Viking Row consiste en que los aficionados se sientan en filas y reman al ritmo de la música.

Este Mundial 2026 nos ha regalado grandes momentos dentro y fuera de la cancha y uno de ellos, y yo creo que mi favorito, es la celebración que hacen el equipo y los aficionados de la selección de Noruega; el famoso remo vikingo.

Y esta fila vikinga ya no solamente la hacen los noruegos después de cada victoria, sino que hemos visto a aficionados de otras selecciones hacerlo; incluso el equipo de México también ya la hizo y hasta se colocó máscaras de Haaland.

Pero esta celebración tuvo un pequeño giro, ya que uno de sus aficionados no lo hacía porque asegura que históricamente eso nunca pasó.

¿Será cierto o mentira? ¿Qué dice la historia? Esto es lo que cuenta la página de turismo de Noruega.

El origen de Viking Row

La fila vikinga surgió en los partidos de futbol de los noruegos. Y consiste en que los aficionados se sientan en filas y reman al ritmo de la música. Esto ya se hizo tradición y ha acompañado a los aficionados noruegos en su viaje por el Mundial 2026, transformando calles, plazas, estaciones del tren y estadios en barcos vikingos.

Y es sencillo, no se dan instrucciones antes, ni necesitan de algún equipo, simplemente se sientan, tomas tu remo imaginario y te dejas llevar por el ritmo de la música.

En sí, Noruega es un país largo y estrecho, rodeado de mar, ya que su costa está surcada por fiordos, islas, islotes y ensenadas. Gran parte de su historia, el agua no fue un obstáculo, sino la principal vía de comunicación.

Muchos años atrás, antes de que existieran los túneles, puentes, ferrocarriles, autopistas, los noruegos solamente viajaban en barco. Remaban para salir a pescar, a comerciar, para ir a la iglesia, a granjas vecinas, en términos simples, remaban para poder hacer sus actividades. Además de usarlos para transportar sus mercancías, animales, madera, alimentos y hasta noticias.

Foto: Selección de Noruega

Durante la época vikinga, los marineros escandinavos recorrían grandes distancias en barco. Sus embarcaciones estaban hechas para la velocidad, resistencia y la flexibilidad, utilizando velas si es que el viento lo permitía y remos cuando se ocupaba de fuerza muscular.

Aproximadamente durante los años 1000, exploradores nórdicos liderados por Leif Erikson navegaron y remaron hacia el oeste desde Groenlandia y se convirtieron en los primeros europeos en llegar a Norteamérica. Atracaron un lugar al que llamaron Vinlandia, lo que muy probablemente es lo que hoy es Terranova, Canadá.

En resumen, cuando los aficionados noruegos se sientan a remar, en realidad están conectando con un poderoso vínculo histórico, es parte de su espíritu.