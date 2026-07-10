Lo que necesitas saber: Courtois salió de la cancha a los 71 minutos por molestias en el cudriceps

Bélgica se despidió del Mundial 2026 y tal vez de su generación dorada, tras caer en los Cuartos de Final contra España. El partido estaba encaminado para irse a los tiempos extra, sin embargo, a dos minutos del final el recién ingresado Mikel Merino aprovechó un rechace del arquero Senne Lammens, quien sustituyó al guardameta titular, Thibiau Courtois.

El también portero del Real Madrid salió de cambio a los 71 minutos por molestias musculares en el cuadriceps. El guardameta había sido atendido previo a la pausa de hidratación. Regresó a la cancha y finalmente fue sustituido.

Courtois no pidió el cambio de portero

La eliminación de Bélgica podría encontrar en Senne Lammens al culpable por otorgar el rebote que se transformó en el gol de Merino y quedará la duda sobre qué habría pasado si Thibaut se hubiera quedado en la cancha.

Al final del partido, Courtois explicó que él no quería salir del campo y que la molestia que tenía en la pierna solo le impedía despejar en largo. O sea que necesitaría ayuda para realizar los saques de meta y que su intención era seguir al menos cinco minutos más para probar, pero el estratega, Rudi García, tomó la decisión de hacer el cambio.

“Yo quise seguir y es verdad que no podía golpear ochenta metros y luego el mister ha dicho que si no estaba al 100 te cambio y ya está”, indicó el portero en la zona mixta.

Courtois sale de cambio / Mexsport

“Le dije que no podía golpear en largo y que quería seguir por lo menos cinco minutos para ver que tal se movía el partido, y si no tenía que golpear mucho en largo me podía manejar, pero al final el mister es el que decide y no hay problema, para mí el equipo va adelante de todo y si quiere a alguien al 100 no pasa nada”, agregó el guardameta.

Courtois quiere un año fuera de la Selección de Bélgica

Respecto a su futuro en la Selección de Bélgica, Courtoins indicó que desea pasar un año sin asistir a las convocatorias de su selección y volver para las eliminatorias y para jugar la Eurocopa del 2028.

Courtois antes del cambio de portero / Mexsport

“Quiero descansar durante un año sin partidos con Bélgica y luego jugar las clasificatorias de la Eurocopa y la Euro 2028. No sé si Bélgica estará de acuerdo con esto”, comentó.