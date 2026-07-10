España tiene una nueva cita con Francia en las semifinales del Mundial 2026. La Furia Roja aprovechó la lesión de Thibaut Courtois y su suplente la regó gacho para dejar a Bélgica en el terreno.

El gol del triunfo fue de Mikel Merino, el mismo que marcó el de la victoria contra Portugal y el mismo que se aventó otro valioso gol de último minuto en la Eurocopa contra Alemania. Vaya, que lo de Mikel Merino es hacer goles dramáticos para España.

España avanza a semifinales del Mundial 2026 / Foto. Mexsport

Y ahora el Francia vs España se anda volviendo todo un clásico europeo en torneos importantes y será un partido de poder a poder, con dos ofensivas de miedo chocando en unos cuantos días.

España elimina a Bélgica gracias a la lesión de Thibaut Courtois

Bélgica salió con el mismo plan de juego de Portugal: defenderse con todo e intentar sorprender a los españoles en una descolgada. Y tal como le pasó Portugal, la estrategia falló.

Aunque los belgas se convirtieron en los primeros en marcarle gol a España en el Mundial 2026, poniendo fin a una racha de 650 minutos sin recibir gol en mundiales, La Roja se había puesto al frente con gol de Fabián a los 30 minutos.

Parecía que el empate se mantendría hasta los tiempos extra, pero la lesión de Thibaut Courtois a los 70 minutos, aparentemente muscular, cambió la historia. El arquero del Real Madrid tuvo que salir de cambio y su suplente, Senne Lemmens, atajó mal un disparo que no llevaba nada y dejó el balón servido para que Mikel Merino solo lo empujara.

Ahora España se cita con Francia el próximo martes 14 de julio a las 13:00 horas. Será la cuarta vez que choquen en duelos de eliminación directa en los últimos cinco años:

2021: Francia 2-1 España | Final de la Nations League

2024: España 2-1 Francia | Semifinales de la Eurocopa

2025: España 5-4 Francia | Semifinales de la Nations League

Francia vs España en el Mundial 2026 / Sopitas.com

Ahora sí se acaba la generación dorada de Bélgica

Desde antes de que comenzara el Mundial 2026, aquí te contamos sobre algunas estrellas que estaban en su última Copa del Mundo. Algunas de esas figuras eran de Bélgica, y con su eliminación, ya podemos despedirlos.

Hablamos de grandes como Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku y el propio Thibaut Courtois, entre otros grandes futbolistas de la llamada generación dorada de Bélgica que se quedarán sin ganar algún título.

Futbolistas extraordinarios que fueron un dolor de cabeza para los rivales y un deleite para la afición, belga o no belga, que ya no volverán a un Mundial. De Bruyne es un hecho, y aunque Lukaku y Courtois podrían aspirar a estar en el 2030 por su edad, claramente ninguno de los dos es Messi o Cristiano Ronaldo como para seguir en condiciones para entonces. A lo mejor sí, pero se ve complicado.