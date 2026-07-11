Lo que necesitas saber: Efraín Juárez salió de Pumas oficialmente el 8 de junio y nueve días después firmó con un equipo de Hungría

Todo un misterio fue la salida de Efraín Juárez de Pumas, luego de un torneo espectacular donde casi son campeones por primera vez en 15 años. ¿La razón? Pues desde el club universitario le echan la bolita al exentrenador auriazul.

Postal de cuando Efraín Juárez llegó a Pumas / Imagen: @PumasMX

Antonio Sancho revela que Efraín Juárez quiso irse de Pumas

Oh sí, Antonio Sancho dio una conferencia de prensa este 10 de julio para presentar a los refuerzos del equipo. Era inevitable preguntarle sobre las razones por las que Efraín Juárez se fue de Pumas así sin más.

Su respuesta, como decíamos, fue echarle la bolita a Efraín por dejar el club por decisión propia. Fue el pasado 8 de junio cuando la separación se hizo oficial mediante un comunicado, pero desde días atrás se hablaba de que se iba tras perder la final ante Cruz Azul.

“No me toca a mí, no me corresponde, más bien habría que preguntárselo a Efraín, por qué no quiso seguir teniendo contrato. Eso ya más bien hay que preguntárselo a él”, respondió el directivo universitario, citado por Claro Sports.

Efraín Juárez también salió de forma extraña del Atlético Nacional

Es inevitable recordar que salir de Pumas de esa forma no es nuevo para Efraín Juárez. También hubo mucha polémica con la manera en que terminó su relación con Atlético Nacional allá en Colombia.

De esa situación Efraín Juárez se defendió asegurando que no se fue por temas económicos, como se dijo desde el club verdolaga. Incluso compartió un posteo en redes pidiendo que contaran la verdad.

Efrain Juárez, entrenador mexicano / Captura de pantalla

¿Tendrá algo que responder ahora que en Pumas dicen que él decidió irse sin más pese a tener contrato? Por lo pronto ya trabaja con el Győri ETO con miras a jugar la Champions League.