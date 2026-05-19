Lo que necesitas saber:
Portugal se ubica en el Grupo K junto a RD del Congo, Uzbekistán y Colombia.
Portugal ya dio a conocer su convocatoria para el Mundial 2026 y la buena noticia es que Cristiano Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo. Lo veremos, no solo liderar a su selección, también intentar convertirse en campeón.
CR7 ya fue a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Y aunque el ‘Comandante’ se encuentra en mejor forma que varios jovenzuelos, este será su último Mundial, así que hay que disfrutarlo mientras se pueda.
Portugal tuvo el detalle de agregar el nombre de Diogo Jota en su convocatoria como un homenaje al jugador, quien falleció en julio del 2025 en un accidente automovilístico.
Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026
|N°
|Jugador
|Club
|1
|Diogo Costa
|Oporto
|2
|José Sá
|Wolverhampton
|3
|Rui Silva
|Sporting de Lisboa
|4
|Ricardo Velho
|Genclerbirligi Ankara
|5
|Diogo Dalot
|Manchester United
|6
|Matheus Nunes
|Manchester City
|7
|Nélson Semedo
|Fenerbahce
|8
|João Cancelo
|Barcelona
|9
|Nuno Mendes
|PSG
|10
|Gonçalo Inácio
|Sporting de Lisboa
|11
|Renato Veiga
|Villareal
|12
|Rúben Dias
|Manchester City
|13
|Tomás Araújo
|Benfica
|14
|Rúben Neves
|Al Hilal
|15
|Samuel Costa
|Mallorca
|16
|João Neves
|PSG
|17
|Vitinha
|PSG
|18
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|19
|Bernardo Silva
|Manchester City
|20
|João Félix
|Al Nassr
|21
|Trincão
|Sporting de Lisboa
|22
|Francisco Conceiçao
|Juventus
|23
|Pedro Neto
|Chelsea
|24
|Rafael Leão
|Milan
|25
|Gonçalo Guedes
|Real Sociedad
|26
|Gonçalo Ramos
|PSG
|27
|Cristiano Ronaldo
|Al Nassr
Grupo de Portugal en el Mundial 2026
Portugal se ubica en el Grupo K junto a RD del Congo, Uzbekistán y Colombia; hará su debut el 17 de junio contra RD Congo en Houston.
Después le tocará enfrentarse a Uzbekistán el 23 de junio y por último, cerrará la fase de grupos contra Portugal el 27 de junio.
- Portugal vs RD Congo:
17 de junio, 11:00 hrs, Houston
- Portugal vs Uzbekistán:
23 de junio, 11:00 hrs, Houston
- Colombia vs Portugal:
27 de junio, 17:30 hrs, Miami