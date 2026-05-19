Lo que necesitas saber: Portugal se ubica en el Grupo K junto a RD del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Portugal ya dio a conocer su convocatoria para el Mundial 2026 y la buena noticia es que Cristiano Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo. Lo veremos, no solo liderar a su selección, también intentar convertirse en campeón.

CR7 ya fue a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Y aunque el ‘Comandante’ se encuentra en mejor forma que varios jovenzuelos, este será su último Mundial, así que hay que disfrutarlo mientras se pueda.

Captura de pantalla

Portugal tuvo el detalle de agregar el nombre de Diogo Jota en su convocatoria como un homenaje al jugador, quien falleció en julio del 2025 en un accidente automovilístico.

Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026

N° Jugador Club 1 Diogo Costa Oporto 2 José Sá Wolverhampton 3 Rui Silva Sporting de Lisboa 4 Ricardo Velho Genclerbirligi Ankara 5 Diogo Dalot Manchester United 6 Matheus Nunes Manchester City 7 Nélson Semedo Fenerbahce 8 João Cancelo Barcelona 9 Nuno Mendes PSG 10 Gonçalo Inácio Sporting de Lisboa 11 Renato Veiga Villareal 12 Rúben Dias Manchester City 13 Tomás Araújo Benfica 14 Rúben Neves Al Hilal 15 Samuel Costa Mallorca 16 João Neves PSG 17 Vitinha PSG 18 Bruno Fernandes Manchester United 19 Bernardo Silva Manchester City 20 João Félix Al Nassr 21 Trincão Sporting de Lisboa 22 Francisco Conceiçao Juventus 23 Pedro Neto Chelsea 24 Rafael Leão Milan 25 Gonçalo Guedes Real Sociedad 26 Gonçalo Ramos PSG 27 Cristiano Ronaldo Al Nassr

Imagen @selecaoportugal vía X

Grupo de Portugal en el Mundial 2026

Portugal se ubica en el Grupo K junto a RD del Congo, Uzbekistán y Colombia; hará su debut el 17 de junio contra RD Congo en Houston.

Después le tocará enfrentarse a Uzbekistán el 23 de junio y por último, cerrará la fase de grupos contra Portugal el 27 de junio.