Lo que necesitas saber:

Portugal se ubica en el Grupo K junto a RD del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Portugal ya dio a conocer su convocatoria para el Mundial 2026 y la buena noticia es que Cristiano Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo. Lo veremos, no solo liderar a su selección, también intentar convertirse en campeón.

CR7 ya fue a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Y aunque el ‘Comandante’ se encuentra en mejor forma que varios jovenzuelos, este será su último Mundial, así que hay que disfrutarlo mientras se pueda.

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Captura de pantalla

Portugal tuvo el detalle de agregar el nombre de Diogo Jota en su convocatoria como un homenaje al jugador, quien falleció en julio del 2025 en un accidente automovilístico.

Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026

JugadorClub
1Diogo CostaOporto
2José SáWolverhampton
3Rui SilvaSporting de Lisboa
4Ricardo VelhoGenclerbirligi Ankara
5Diogo DalotManchester United
6Matheus NunesManchester City
7Nélson SemedoFenerbahce
8João CanceloBarcelona
9Nuno MendesPSG
10Gonçalo InácioSporting de Lisboa
11Renato VeigaVillareal
12Rúben DiasManchester City
13Tomás AraújoBenfica
14Rúben NevesAl Hilal
15Samuel CostaMallorca
16João NevesPSG
17VitinhaPSG
18Bruno FernandesManchester United
19Bernardo SilvaManchester City
20João FélixAl Nassr
21TrincãoSporting de Lisboa
22Francisco ConceiçaoJuventus
23Pedro NetoChelsea
24Rafael LeãoMilan
25Gonçalo GuedesReal Sociedad
26Gonçalo RamosPSG
27Cristiano RonaldoAl Nassr
Convocatoria de Portugal Mundial 2026
Imagen @selecaoportugal vía X

Grupo de Portugal en el Mundial 2026

Portugal se ubica en el Grupo K junto a RD del Congo, Uzbekistán y Colombia; hará su debut el 17 de junio contra RD Congo en Houston.

Después le tocará enfrentarse a Uzbekistán el 23 de junio y por último, cerrará la fase de grupos contra Portugal el 27 de junio.

  • Portugal vs RD Congo:
    17 de junio, 11:00 hrs, Houston
  • Portugal vs Uzbekistán:
    23 de junio, 11:00 hrs, Houston
  • Colombia vs Portugal:
    27 de junio, 17:30 hrs, Miami

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