Carlos Salcedo se estrena como cantante: 9 futbolistas que le entraron a la música

Carlos Salcedo no pudo llevar a tigres a la final de la Liga MX, peeeeeeeeeeeeeeeeero eso no quiere decir que este 2021 lo cerrará con un éxito. Por si no lo sabían, el defensor de los ‘Tigueres’ ande de estreno con un tema musical, leyeron bien, se volvió cantante.

“Hoy se va” es el nombre de la canción de Carlos Salcedo junto a Chayin Rubio, AQUÍ te dejamos el link para que la escuches. Realmente no sabemos si el zaguero de Tigres canta bien o no las rancheras, pero de que le entró de lleno a la música, eso sí es un hecho.

Para algunos fanáticos del futbol mexicano y algunos otros de la música en general, esta canción de Carlos Salcedo puede entrar en la categoría de: “Algo que no esperábamos y que tampoco pedimos”, pero al final del día, el defensa tiene su canción le guste a quien le guste.

Los aficionados de los Tigres no tienen nada de qué preocuparse, porque aunque Carlos Salcedo ande de estreno con su canción, no dejará su carrera profesional y seguirá con los ‘Tigueres’ defendiendo los colores y no se alejará de la Liga MX.

No es el único futbolista que ha cambiado momentáneamente su carrera profesional en el futbol mexicano por la música, de hecho, son varios alrededor del mundo que decidieron sacarle jugo a su carrera e ir a buscar otras opciones en el rap, rancheras y hasta reggaetón.

Estos futbolistas acompañan a Carlos Salcedo en el mundo musical

María Sánchez de Tigres

Al parecer en Tigres hay mucho talento escondido en el vestuario, además de buenos futbolistas. Carlos Salcedo no es el único del equipo en sacar su canción. María Sánchez, del equipo femenil también probó suerte con el tema “Señores soy de Tigres”, junto a Alejandro Ríos.

Carlos Reinoso

El famoso “Maestro” no sólo tuvo algunos romances con mujeres dentro de la música, tal vez por eso le entró el gusanito de la cantada. Carlos Reinoso contó parte de su carrera futbolística con la canción “Llevo en mi pecho los colores del América”.

Miguel Ponce

Campeón con Chivas, medallista olímpico de oro con la Selección Mexicana en Londres 2012 y ¿cantante? Sí, el lateral del ‘Rebaño’ tiene una canción junto a Kate Botello en este 2021 y se llama “Invisible”, así que, por si no sabían de la existencia de esto, pues escúchenla.

Cristiano Ronaldo… ¿Hay algo que no haga ‘El Bicho’?

Dejamos un poco de lado a nuestro México querido y tomamos un vuelo directo a las Europas y no hay mejor manera de empezar un listado, que con Cristiano Ronaldo. Un multitalentoso en la vida y seguramente no conocían su faceta como cantante con la canción “Amor mío”, tal vez con una serenata conquistó a Georgina.

José Manuel Pinto

Más recordado por ser el portero suplente del Barcelona en la época de gloria de Pep Guardiola y amigo personal de Messi. Tras su retiro, encontró un lugar en el mundo de la música, los géneros que eligió fue el rap y la electrónica bajo el nombre de “Wahin”.

Dani Alves

El brasileño es conocido por ser una persona a la que le gusta la fiesta y durante la recuperación de una lesión con el PSG, se dedicó a hacer música. La canción “Suave”, la promocionó como el hitazo del verano en 2018. Además, ha colaborado con José Manuel Pinto en otras canciones.

Ronaldinho

Otro conocido y fiestero jugador, aunque hace poco terminó su carrera como futbolista desde hace algunos años ya está dentro del mundo musical. Éxitos como “Vamos a beber” de 2015, “Eu sou do mundo, um vencedor” de 2016 y “Professor Da Malandragem” de 2017 es algo de su repertorio.

Sergio Ramos

No se ha cansado de ganar campeonatos con el Real Madrid y la Selección de España, ahora lo hará con el PSG, pero además del éxito como jugador, aprovechó sus dotes de cantante para alentar a la ‘Furia Roja’ en dos ocasiones y después, hasta se atrevió a sacar un rap escrito por él.