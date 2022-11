Pues es que se les está di y di y di… Carlos Vela habría bateado una vez más a la Selección Mexicana previo a Qatar 2022. Se dice y se cuenta que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo un último intento por llevar al delantero del LAFC al Mundial (justo antes de presentar la lista preliminar de 31 futbolistas), pero la respuesta fue la misma de los últimos años: ¡no!

¿Se le puede criticar el no querer jugar otro Mundial con México? Eso es debatible, lo que nadie puede cuestionar es que Carlos Vela es un futbolista de palabra y coherente con sus argumentos. Desde que jugó su último partido con el Tri, en 2018, dijo que no más y ha cumpido cabalmente.

Eso nos llevó a recordar a otros jugadores que decidieron no vestir la playera de su Selección Nacional aunque eso implicara perderse el Mundial, evento con el que todo niño que aspira a ser un futbolista profesional sueña disputar.

Empezamos con el que quizá sea el caso más parecido al de Carlos Vela. Fernando Redondo rechazó jugar con la Selección de Argentrina más de una vez, por distintos motivos.

No asistió al Mundial de Italia 90 porque quería terminar sus estudios, aunque también puso sobre la mesa un argumento de incompatibilidad con el entonces DT de la albiceleste Salvador Bilardo. Su primera y única Copa del Mundo fue EUA 94, bajo el mando de Alfio Basile, quien fue separado del cargo tras quedarse en Octavos de Final con tremedo equipazo.

El sucesor de Basile, Daniel Passarella, llegó con algunas normas raras como no tener el cabello largo. Fernando Redondo se distinguió —además de por su talento que lo llevó a ser fundamental en el Real Madrid—, por tener el cabello largo. Eso y otras normas con las que no estuvo de acuerdo lo llevaron a negarse a jugar con Passarella incluso cuando eso representó perderse el Mundial de Francia 98.

Los argentinos se están adueñando de la lista muy pronto. Riquelme es uno de esos futbolistas al que cualquier equipo o selección quisiera tener. Talento, inteligencia, madurez, pasión… un crack. Sin embargo, tras jugar el Mundial de Alemania 2006 y ganar el oro Olímpico en Beijing 2008, el ídolo de Boca Juniors se negó a estar en Sudáfrica 2010.

Bueno, en realidad renunció a la Selección de Argentina desde 2009, cuando dijo de forma tajante: “no voy por Maradona”. Diego Maradona era DT de la albiceleste en ese entonces, pero sus críticas públicas hacia Juan Román crearon una grieta que no pudo cerrase antes de la Copa del Mundo.

“Sé que me voy a perder el Mundial de Sudáfrica, pero cuando un jugador de fútbol no tiene la misma forma de pensar del técnico no pueden estar juntos. Mis códigos no son los de él y nosotros dos está claro que no podemos trabajar juntos. Terminó la Selección para mí“.

Dijo en su momento Riquelme, según palabras retomadas por Infobae