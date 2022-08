¡Hay tiro! Carlos Vela responde al 'Tano' Ortiz tras ignorar el liderato del LAFC en la MLS

En las últimas semanas, América ha pasado más tiempo en Estados Unidos que en las canchas de la Liga MX, tras los partidos amistosos contra Chelsea, Manchester City y Real Madrid, y ahora le tocará enfrentarse al LAFC de Carlos Vela en la Leagues Cup, un torneo de exhibición o amistoso en el que participan tres equipos mexicanos y cinco estadounidenses.

Ortiz no sabía que LAFC era líder de la MLS

Las Águilas enfrentarán al LAFC en el primer partido, el 3 de agosto, y previo al encuentro, ambos equipos ofrecieron conferencias de prensa, y en el turno del América, Fernando Ortiz aseguró que ignoraba que su oponente es el líder actual de la MLS.

“La verdad es que no sabía que estaban primero ellos en su liga. No es que no esté informado, pero me enfoco siempre en mi equipo”, dijo el timonel argentino que tiene al Ame en el décimo quinto lugar de la Liga MX, y aunque tiene un partido pendiente, está fuera de la zona de repechaje.

Agencia Mexsport

La respuesta de Carlos Vela

Cuando llegó el turno de la conferencia del LAFC, Carlos Vela fue cuestionado sobre el hecho de que Ortiz ignoraba el liderato de su equipo, a lo cual respondió, como se dice, con una cucharada de propio chocolate, y de paso lanzó una pedrada al torneo, en el cual no se disputa nada.

“Tampoco sé en qué posición van ellos, estamos igual, cada uno se enfoca en su equipo, hacerlo lo mejor posible en sus torneos, donde realmente haya algo en juego. Mañana (miércoles) será un amistoso, iremos a ganarlo y vamos a jugar bien, para después seguir jugando en nuestras ligas”, mencionó.

Getty Images

Vela recordó que en 2020 dejaron fuera al América en la Concachampions en el partido que marcó la salida de Miguel Herrera, sin embargo, restó importancia al juego de la Leagues Cup, por lo cual descartó que este pueda ser el inicio de una nueva rivalidad. “Si quieres ver una real rivalidad es cuando haya algo en juego”.