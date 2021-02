Y dicen que las mujeres no pueden… Caroline Weir se despachó con una definición de lujo para sentenciar el marcador en el derby de Manchester correspondiente a la Jornada 15 de la Women’s Super League.

La mediocampista escocesa se unió a Lucy Bronze y Lauren Hemp, quienes abrieron el camino para el Manchester City. Además, las Citizens complicaron el camino a su acérrimo rival en la presente temporada.

En 2 semanas, el Manchester United perdió 3 partidos y por consecuencia, el liderato en la tabla general. Las Red Devils se ubican en tercer lugar con 32 puntos, arriba están el City con 33 y el Chelsea con 35 unidades.

La balanza se inclinó para el Manchester City desde el primer tiempo. Sin embargo, Caroline Weir se hizo presente en el marcador en la recta final del encuentro.

Al minuto 84, la escocesa tomó el balón en los linderos del área, condujo un poco para acomodarse y sorprendió a sus rivales con una definición de 3 dedos, que techó a la portera Mary Earps.

🤩 WOW @itscarolineweir just loves a worldie in the Manchester derby! #BarclaysFAWSL #MCIMUN pic.twitter.com/EPJYlGpsfC

Este gol provocó miles de reacciones a lo largo y ancho del mundo. Sin importar su idioma o país de origen, los aficionados repostearon el video de la jugada y las primeras en difundirla fueron las mismas jugadoras de la Liga de Inglaterra.

Antes de que Caroline Weir sorprendiera a todas con su genialidad, el marcador se abrió cortesía de Lucy Bronze. La defensora de 29 años de edad aprovechó una serie de rebotes que surgió en pelota parada y definió con la pierna derecha.

Por su parte, Lauren Hemp firmó el 2-0 al minuto 71 en una situación similar. La atacante recibió la pelota tras un rechace de la arquera rival y no dudó en tirar de zurda; aunque una futbolista de las Red Devils se estiró para desviar el esférico, sus esfuerzos no fueron suficientes.

City double their lead as @Chloe_Kelly98 and @lauren__hemp cause chaos in their link up!#BarclaysFAWSL #MCIMUN pic.twitter.com/K6Fi2Dyp7g

— Barclays FA Women’s Super League (@BarclaysFAWSL) February 12, 2021