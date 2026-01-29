Lo que necesitas saber: La Confederación Africana de Futbol rechazó la petición de Marruecos de dar por perdida la final a Senegal por abandonar el campo de juego. Así que los senegaleses siguen siendo campeones.

En un comunicado, la Confederación Africana de Futbol (CAF) anunció los castigos para las selecciones de Senegal y Marruecos por los hechos ocurridos en la final de la Copa Africana 2025… cositas como amenaza de abandonar el campo en pleno juego, acusaciones de uso de magia negra y una bronca que casi llegó a los golpes.

Todas las suspensiones sólo afectarán a partidos oficiales de la Confederación Africana de Futbol

Para empezar, el director técnico de Senegal, Pape Bouna Thiaw, fue castigado con cinco partidos de suspensión por su conducta antideportiva y acciones que, según la CAF, desprestigian al futbol. Además, se le impuso una multa de 100,000 dólares.

Otros suspendidos (sólo que con dos partidos) fueron los jugadores Iliman Cheikh Baroy e Ismaila Sarr. La sanción, explica la CAF, fue por sus conductas antideportivas hacia el árbitro del partido.

Getty Images

Hakim suspendido por dos partidos

Además, se decidió multar con 300,00 dólares a la Federación Senegalesa de Futbol por la conducta de sus aficionados y otros 300,000 por la conducta de los jugadores y del cuerpo técnico del equipo. En ambos casos, considera la CAF, fue un antideportivismo evidente.

Por último, en lo que respecta al caso senegales, se anunció oooootra multa contra Federación Senegalesa por la mala conducta de los jugadores de la selección… y cómo no, si fueron amonestados cinco de ellos durante la final de la Copa Africana. Por este detallito, la multa es de 15,000 dólares.

Fotografía @PSG_inside

A la selección de Marruecos también le tocó: suspensión de los jugadores Achraf Hakim, Ismaël Saibari. El primero, por dos partidos, mientras que el segundo por tres y una multa de 100,000 dólares.

Por otra parte, la Real Federación Marroquí de Futbol fue castigada con tres multas: una de 200,000 dólares por la conducta de los recogepelotas durante el partido (recordemos que Marruecos fue sede de la Copa Africana); otra de 100,000 porque sus jugadores y cuerpo técnico invadieron la zona del VAR y otra de 15,000 por permitir que la afición usara láseres durante el partido.