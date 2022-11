En este viaje llamado Las Cosas que da el Futbol acompañamos a Sara Herrera y a Diego Landeros en un análisis rumbo a Catar 2022 sobre los malos manejos del fut mexicano, la influencia voraz de las marcas y quienes payasean en televisión bajo su papel de “analistas”.



Nos dimos a la tarea de entender a Luis Suárez, exaltar el futbol femenil y hasta de cuestionar las sombras racistas y fascistas que aún cuelgan sobre el deporte.



Sin embargo, todavía faltaba enfrentarse al jefe principal —puesto en términos de videojuegos— para ahora sí, disfrutar del Mundial a gusto.

Winter is coming

Estamos a días de ver la inauguración de la Copa del Mundo en Catar, uno de los países con más violaciones a los derechos humanos y donde miles de trabajadores perdieron su vida para construir estadios con aire acondicionado porque ojo…



Ni siquiera la práctica del futbol es posible por el sofocante calor del desierto.

Sólo hace falta echarle un ojo a las publicaciones de The Guardian y de ONG’s como Amnistía Internacional que desde hace años advierten sobre los abusos y las condiciones de esclavitud que sufren las personas.

La FIFA siendo la FIFA

Para el final de esta serie platicamos con Luis Fernando García. Abogado defensor de derechos humanos y director de La Red en Defensa de Derechos Digitales R3D.



Nuestro querido Tumbo —así le gusta que le llamen— nos ayudó a analizar al Mundial de Catar como un pretexto perfecto para la fortalecer la comunicación política de los países anfitriones y sobretodo, nos hizo ver que los temas que hoy nos ocupan no son nuevos.



La FIFA siempre ha sido corrupta y aunque las violaciones a los derechos humanos fueron más visibles en Rusia y ahora en Catar. Hace falta rascarle un poquito a la historia para recordar que en Argentina 78 desaparecían y mataban personas mientras que la albiceleste levantaba el trofeo.

Daniel Passarella levanta la Copa del Mundo

¿Es momento de dejar de ver futbol?

La respuesta es un rotundo NO.



Para muchas personas podría considerarse hipócrita que le hayamos tirado a la FIFA para que luego hagamos carnita asada y comentemos el México vs Argentina con la banda.



(Por cierto, en esta nota te decimos cómo, cuándo y dónde ver la inauguración del Mundial)



Debemos de entender que ni con todos sus millones, la FIFA o las marcas pueden adueñarse del futbol porque el futbol no son únicamente “22 güeyes persiguiendo una pelota”.



El futbol son los videos de Ronaldinho que te echabas para inspirarte antes de la reta; es anotar un gol frente a la persona que te gusta; meterte abajo de un coche para sacar el balón; es el amigo que “estuvo a punto de llegar a primera” y eres tú que aprendiste geografía por los equipos.



Intentar boicotear a Catar 2022 ¿para qué?



Mientras existan nuestras memorias, periodismo con vocación social y civiles disidentes “pa’ gritarle a la FIFA que ellos son el gran ladrón” este deporte que parece que ya se chingó varias veces la rodilla aún seguirá de pie.



¿Recuerdas el día en que te enamoraste del futbol?