Lo que necesitas saber: Rafa Márquez debuta con la Selección Mexicana el 26 de septiembre

¡Se busca preparador físico en la Selección Mexicana! Como ya se esperaba, Rafa Márquez sufrió la primera baja en su cuerpo técnico aún sin disputar el primer partido y es que Pol Lorente le dio las gracias debido a que se incorporará con Javier Aguirre, con quien ha trabajado finalmente desde hace ya un buen ratote.

Apenas el 10 de septiembre se dio a conocer formalmente la estructura del cuerpo técnico de la Selección Mexicana y Rafa Márquez, y solo nueve días después se hizo oficial la baja de Lorente.

Pol Lorente, preparador físico de Javier Aguirre

Lorente se va al Valencia con Javier Aguirre

Es cuestión de tiempo para que el ‘Vasco’ Aguirre tome las riendas del Valencia en La Liga de España y Lorente seguirá trabajando con él, por lo cual la Femexfut le busca un nuevo preparador físico al ‘Kaiser’.

“La Federación Mexicana de Futbol informa que Pol Lorente concluye su etapa como procreador físico de la Selección Nacional de México”, indicó la Femexfut en un comunicado.

El comunicado de la Femexfut

¿Quién será el preparador físico de la Selección con Rafa Márquez?

La Federación Mexicana de Futbol indicó que para los juegos amistosos se apoyarán en los preparadores físicos que trabajan para la misma federación en otras categorías de selecciones nacionales mientras se encuentra y contrata al sucesor de Pol Lorente.

“Para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, en la que México enfrenta a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, la preparación física del equipo estará a cargo de los especialistas que forman parte de la estructura institucional se Selección Nacionales.

“Así mismo, la Dirección Deportiva, en conjunto con el Director Técnico, encabezan la búsqueda del nuevo preparador físico de la Selección Nacional de México, con el objetivo de incorporar el mejor perfil al grupo de trabajo. El nombramiento se dará a conocer oficialmente una ve concluido el proceso”.