Lo que necesitas saber: Medios en Argentina aseguran que César Luis Menotti se cayó en casa y fue internado por una hemorragia interna

César Luis Menotti, uno de los grandes del futbol argentino, y extécnico de la Selección Mexicana, podría estar hospitalizado, de acuerdo con información del periodista José Ramón Fernández, quien tiene una relación importante con ‘El Flaco’, a raiz de múltiples coberturas en Mundiales, con TV Azteca.

Menotti, de 84 años de edad, ha estado ligado a la Selección Argentina desde hace tiempo y de acuerdo con la información de José Ramón, el estado de salud es delicado y estaría internado en un hospital de Buenos Aires.

¿Quién es César Luis Menotti?

Menotti ha estado presente en dos de los tres Mundiales que Argentina ha ganado. Fue el entrenador que llevó a la abilceleste al título de 1978 y fungió como director deportivo de la Selección durante el proceso de Qatar 2022, de modo que fue responsable de mantener a Lionel Scaloni en el banquillo pese a que en un principio trabajaría como interino.

César Luis Menotti con la Selección de Argentina

Como futbolista jugó para Rosario Central, Racing y Boca Juniors, además compartió canchas con Pelé en el Santos de Brasil, aunque ha destacado más como entrenador, pues dirigió al Barcelona durante la etapa de Diego Armando Maradona, a quien también dirigió en Boca Juniors y en la Selección, de la cual lo dejó fuera en el Mundial de 1978 al considerarlo demasiado joven.

En México trabajó con la Selección entre 1991 y 1993 y fue responsable de llevar al Tri a jugadores como Jorge Campos, además de dirigir al Puebla y Tecos.

¿Qué se dice sobre César Luis Menotti?

La información sobre el estado de salud de Menotti surgió desde un mensaje de José Ramón Fernández, quien no profundizó sobre el tema, aunque sí expresó preocupación.

“Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires. Es algo que me duele mucho. Un gran técnico y sabio del futbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales. Un abrazo con todo mi cariño para él hasta Argentina”, indicó el periodista.

El mensaje de José Ramón Fernández

¿Qué dicen en Argentina?

De acuerdo con el diario Olé, Menotti sufrió una caída en su casa y debido al golpe presentó una hemorragia interna, por lo cual fue hospitalizado desde hace varios días. Sin embargo, se espera que pueda volver a casa entre el martes y miércoles. “El cuadro no es delicado como se especulaba”, indica el medio argentino.

Menotti ha recibido cuidados especiales debido a problemas respiratorios, relacionados por su adicción al cigarro, el cual dejó hace tiempo. Fue por esta razón que el aún director deportivo de la Selección de Argentina no viajó a Qatar para el Mundial que la albiceleste conquistó con Lionel Messi.

Te puede interesar