Entrevista con José Ramón Fernández: “Tenemos una liga de plástico, creada por la televisión”

El modelo actual de la Liga MX, sin ascenso ni descenso, y con una docena de equipos invitados a la postemporada, desde la fase del repechaje, es sumamente similar al modelo del deporte estadounidense, en el que también son constantes los cambios de franquicias, aspectos que son reprobados a tal grado que la FIFA ya se manifestó en 2020 para que el futbol mexicano vuelva a integrar el ascenso y descenso próximamente.

Y entre los más fuertes críticos sobre las “reformas” a la Liga MX se encuentra José Ramón Fernández, periodista que ha dejado escuela en nuestro país y quien forma parte de Grand Masters Academy, al lado de otros ponentes, como Hugo Sánchez y Lorena Ochoa.

“Tenemos una liga de plástico, creada por la televisión a raíz de la pandemia, donde no hay ascenso ni descenso, es una liga tranquila en la que los millonarios pueden poner su dinero y no tienen pérdidas ni riesgo de ‘oh, se me acabó el dinero en comprar un jugador de 10 millones de dólares’”, manifestó en entrevista con Sopitas.com.

“En México está bloqueado el descenso, es como la NFL, como la MLS o Grandes Ligas; nunca baja nadie ni sube nadie, se mantienen los mismos siempre, por eso lo dueños son felices”, indicó.

¿Cómo nació el antiamericanismo?

Hablar de José Ramón Fernández es hablar del antiamericanismo, movimiento que surgió con su llegada a la televisión, en concreto a Imevision, que después se transformó en TV Azteca.

“El antiamericanismo surge cuando yo entro a la televisión y veo que todo el día se habla del América. Chivas estaba en un proceso muy bajo, y entonces dije, vamos a hacer Pumas, y lo empujamos con todo para enfrentarlo con América y de ahí surge el antiamericanismo”, explicó.

“Generalmente el americanismo es bipolar a madres”, mencionó José Ramón, quien aprovechó la reciente eliminación del América en Cuartos de Final para ejemplificar cómo se vive el americanismo y el antiamericanismo. “América era el favorito para ganar el campeonato y resulta que lo pierde con un equipo que se llama Pachuca, que mucha gente no sabe ni dónde queda Pachuca, y por la situación de la liguilla”.

“La afición del América salió feliz del estadio porque perdió. Yo lo interpreto porque el aficionado va al estadio después de un año y meses, ve buenos goles, es un buen partido dentro de lo que es el medio futbolístico mexicano, podríamos decir que espectacular, y se va de buena forma el América y juegos pirotécnicos que se lanzan al final, esa es la forma de manejar al americanismo: nos vamos, pero nos vamos jugando bien y con los aplausos”.

“Y el que dice lo contrario es el antiamericanista, que dice que se van porque se equivoca Solari, se equivoca el mismo América en su afán de ir a buscar la victoria. Mete goles, pero también el otro le hace gol y le gana la eliminatoria. Ese es el americanismo y el antiamericanismo, unos lo ven con la fantasía de los juegos artificiales. Yo tuve muchas dificultades por el antiamericanismo, terribles, todo tipo de insultos, los más majaderos que te puedas imaginar o creer, o los pensamientos más buenos que puedas pensar”.

En corto con José Ramón Fernández

¿Quién le ha dejado las mejores reflexiones?

“Menotti. Ver un partido al lado de él es… te lo secciona perfectamente como un médico que hará una operación de corazón. Se fija en detalles que tú no te fijas. Él te dice: José Ramón, en ese lado del campo hay pajaritos ¿qué quiere decir eso? Que no ha pasado la pelota por ahí en media hora”.

¿Cómo imagina la evolución del papel de la mujer en el deporte?

“No tiene que ser una belleza como en Miss Universo para salir en la televisión. La mujer es inteligente, creativa, con ética y disciplina, como el hombre. La mujer se abre paso y hará una mancuerna maravillosa con el hombre, pero no sólo en el deporte, sino en otros ámbitos en un país como México, eternamente machista”.

Los futbolistas en las mesas de debate

“El exfutbolista, bueno o malo, generalmente lo segundo, tiende a ser el protagonista. Eso lo puede hacer Pelé, Maradona, Hugo Sánchez, lo pueden hacer algunos triunfadores del futbol mundial. En lugar de enriquecer las mesas de debate, los futbolistas las han convertido en plataforma de salto, se lucen para ver si un equipo los llama. Pero no sólo en el periodismo deportivo, hay mesas redondas donde van expertos que dices: ‘Dios mío, si ese es un experto, yo soy un súper experto’”.

Admiración a Alfredo Di Stéfano

“Tuve la ocasión de verlo jugar sólo una vez, cuando estaba en España, en un partido con el Oviedo, que ganaba 2-0. Entonces Di Stéfano le hace una seña a Puskas para que se juntaran más y a los pocos minutos el Madrid ya estaba ganando 3-2 con goles de Di Stéfano y Puskas. Di Stéfano era un hombre adelantado al futbol. Era la imagen de Cruyff, pero en Di Stéfano, era lateral, central, medio volante, extremo… jugaba de todo. Admiré a Di Stéfano”.

Y a todo esto… ¿Qué es Grand Masters?

Se trata de una plataforma de Edutainment, vía streaming, completamente en español con mentores de la talla de José Ramón Fernández y en diversos ámbitos y quienes fungen como mentores.

“Son sesiones exclusivas impartidas por personajes con historias inspiradoras. Cada uno de los que está hoy en nuestra plataforma y de los que vendrán, se han destacado por ser los mejores en lo suyo”, compartió Juan Luis Rodríguez Pons, Director de Contenidos y Storyteller de Grand Masters.

