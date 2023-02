Señoras y señores, hoy también tenemos Champions. Que no te llamen, no te escriban, no te busquen, no insistan, que no estaremos disponibles para nadie. Ya nos chutamos los primeros capítulos de los juegos de ida de los Octavos de Final en el Milán-Tottenham (ganó Milán 1-0) y el PSG-Bayern Munich (triunfo del Bayern 1-0).

Ahora es turno de un par de juegos más, entre la Cenicienta de la Champions: Brujas, ante Benfica, en Bélgica, además del Borussia Dortmund ante Chelsea, en Alemania.

Brujas vs Benfica y Borussia Dortmund vs Chelsea en la Champions League

Por aquí te iremos compartiendo lo más importante que ocurra en cada uno de los partidos, así como memes y los videos de los goles y las jugadas más chidas.

Termina el primer tiempo: Borussia 0-0 Chelsea Sin goles, pero partidazo Este ha sido un partidazo, muy parejo, con opciones claras para ambos equipos, pero los postes, las fallas de Joao Fleix y la mala suerte nos tiene empatados sin goles. Termina el primer tiempo: Brujas 0-0 Benfica Nos vamos al descanso Brujas arrancó fuerte el primer tiempo, aunque Benfica es el que merecería ir ganando el partido por uno o dos goles, pero el futbol no sabe de justicias. Minuto 45: Brujas 0-0 Benfica Gooooooool que tampoco es Brujas había abierto el marcador gracias a un rebote tras un tiro libre, pero nada vale, ya que había fuera de lugar, pero el Brujas ya despertó. Minuto 37: Borussia 0-0 Chelsea ¡Joao Félix está salado, de plano!

El portugués estrelló el balón en el travesaño. Es la segunda clara que falla en el partido. ¡Joao Félix reventó el travesaño de Kobel! ?#BenditaChampions



?? @BVB 0-0 @ChelseaFC_Sp ???????



? @HBOMaxLA: https://t.co/f5cRSwhM3o pic.twitter.com/FMAYfYTv50 February 15, 2023 Minuto 30: Brujas 0-0 Benfica Otra vez Benfica toca la puerta… pero ¡no concretaaaa! Gonçalo Ramos la tuvo, era suya y la dejó ir tras un cabezazo casi en el área chica y de frente al arco. Minuto 31: Minuto 15: Borussia 0-0 Chelsea ¡La que se perdió Joao Félix! Si Chelsea no va ganando es porque no quiere ¡Lo que se perdió Joao Félix! ??‍♂️#BenditaChampions



?? @BVB 0-0 @ChelseaFC_Sp ???????



? @HBOMaxLA: https://t.co/f5cRSwhM3o pic.twitter.com/iDCBUfvXag — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 15, 2023 Minuto 30: Brujas 0-0 Benfica ¡Poste! Rafa Silva le pegó al poste, pero Benfica ya huele el gol ante Brujas. ¿Cuánto tiempo tardará en abrirse el marcador en Bélgica? Minuto 25: Brujas 0-0 Benfica Benfica ya manda en Bélgica Primero los defensas del Brujas armaron una fiesta de rebotes en el área chica y por poco marcan en propia puerta y luego Rafa Silva perdona un remate de frente el arco. Minuto 15: Borussia 0-0 Chelsea Goooooooool, que no es jeje Thiago Silva quería aplicar “La Mano de Dios”, pues remató con la mano y marcó para Chelsea, pero la jugada es anulada 1/1/2019 La manota de Silva ¡Anulado para el Chelsea! ❌



La mano de Thiago Silva que evitó el primer gol del partido. ✋?#BenditaChampions



?? @BVB 0-0 @ChelseaFC_Sp ???????



? @HBOMaxLA: https://t.co/f5cRSwhM3o pic.twitter.com/8Xb270FBC5 — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 15, 2023 Minuto 15: Brujas 0-0 Benfica Uuuuy, Brujas espanta al Benfica otra vez con un par de remates, pero la acción es anulada por fuera de lugar Minuto 10 Arrancó bueno el partido en Bélgica. Brujas, quien lo viera, ya tocó la puerta del Benfica en esta Champions League. Tiene el balón y cuando le toca defender está bien paradito, así que Benfica tendrá que trabajar el partido ¡Vlachodimos! ?



El arquero griego evitó el primer tanto de los locales con gran atajada.



?? @ClubBrugge 0-0 @SLBenfica ??



? @TNTLA

? @HBOMaxLA: https://t.co/f5cRSwhM3o pic.twitter.com/OWEagQjy8v — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 15, 2023 Arranca el partido Rueda el balón en la ciudad de Brujas 1/1/2019 ¡Que tal el tifo imponente con el que Borussia recibe al Chelsea! Inicia el juego en Dortmund Chelsea mueve el balón en la cancha del Borussia

Brujas ha sido la sorpresa de esta Champions / Sopitas.com

Sopitas.com

Champions League sin gol de visitante

Hay que recordar que en la Champions League ya no existe el criterio de desempate por goles de visitante, así que la localía tiene un peso importante a estas alturas, así como cada uno de los detalles del juego propio.

Marco Reus se perdió el Mundial, pero no la Champions /Getty images