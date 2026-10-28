Charlyn Corral regresó a México después de ser reconocido en Londres como la mejor delantera de la temporada, en la gala del Balón de Oro, y como es su estilo, tiró factos. La futbolista de la Selección Mexicana y del Pachuca, indicó que llegó a la ceremonia sin que “nadie me pelara”.

Lo que necesitas saber: Charlyn Corral regresó a México para reportar con Pachuca

Charlyn Corral regresó a México después de ser reconocido en Londres como la mejor delantera de la temporada, en la gala del Balón de Oro, y como es su estilo, tiró factos. La futbolista de la Selección Mexicana y del Pachuca, indicó que llegó a la ceremonia sin que “nadie me pelara”.

Charlyn Corral: Llegué a la gala sin que nadie me pelara

En México, los focos estaban puestos sobre las nominaciones al Balón de Oro de Julián Quiñones y Scarlett Camberos, sin embargo, Cahrlyn Corral sorprendió a todos al ganar el trofeo a la mejor delantera, junto a Harry Kane, en la categoría varonil.

¡Con música de Juan Gabriel de fondo! Así fue recibida Charlyn Corral después de ser reconocida como la goleadora del año en la gala del Balón de Oro. "Cumplí el sueño de muchos mexicanos" https://t.co/i3FvqoFYZH — FOX (@somos_FOX) October 28, 2026

“Soy una persona que siempre ha hablado de frente, a veces mis palabras incomodan, lo que siempre hablan son los hechos. Llegué a la gala sin que nadie me pelara, es la realidad, estoy acostumbrado a eso, a estar por detrás, a la sombra, pero mientras no olvides quién eres, al final tu vas a brillar con luz propia”, comentó en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Charlyn explicó que no sabía qué sería galardonada, sin embargo tenía sospechas por sus estadísticas a lo largo de la temporada, por lo cual al final ser nombrada en la gala no fue tanto una sorpresa en el momento.

“Llegué sin que nadie esperara nada, medio sabía, no estaba segura, pero sí que tenía buenas estadísticas para ganar. Mi carrera ha sido así, callar y aguantar, a veces levantar la voz, pero he esperado las oportunidades para demostrar quién es Charlyn”, comentó la mexicana.

Charlyn Corral en el Balón de Oro

“Harry Kane me felicitó”

Charlyn Corral contó un par de anécdotas sobre Marc Cururella y Harry Kane, ganador del Balón de Oro.

“Harry Kane me felicitó, yo le dije que qué orgullo, que hizo un montón de goles. Estábamos muy sonrientes, no he visto la foto, seguro saldrá pronto, con los trofeos y posando los dos”.

La anécdota de Charlyn Corral con Cucurella "Es lo más cerca que vas a estar de un trofeo" Recuerdos que le quedarán para siempre https://t.co/9G8GWZ7H91 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 28, 2026

“Tuve una situación con Cucurella, nos hicimos fotos y su esposa le dijo que es lo más cerca que iba a estar de un trofeo, bromeando. Me enseñó su trofeo en chiquito, que era un llavero, le dije que se lo cambiaba, comenzamos a bromear”.