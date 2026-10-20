Lo que necesitas saber: La Serie Mundial inicia el viernes 23 de octubre

La Serie Mundial ya tiene forma. Los Milwuakee Brewers se convirtieron en el primer invitado después se sellar el pase en la Liga Nacional tras despechar en cuatro juegos Los Angeles Dodgers, y enfrentarán a los Tampa Bay Rays, que necesitaron seis juegos para despachar a los Cleveland Guardians.

Para los Brewers y los Rays esto es un hecho histórico, ya que ambas franquicias son parte del grupo de los cinco equipos que jamas ha ganado una Serie Mundial.

Esta será la segunda vez que los Brewers están en el Clásico de Otoño desde 1982, cuando cayeron en siete juegos ante los Cardinals y para los Rays será la tercera, después de dos apariciones, en 2008 y 2020. En la historia de la MLB, solo hay un equipo que no ha jugado la Serie Mundial.

Los Brewers jugarán la Serie Mundial / FB Brewers

Acá te dejamos a todos los campeones de la Serie Mundial.

¿Cómo se jugará la Serie Mundial 2026?

La Serie Mundial 2026 dará inicio el viernes 23 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión irá por ESPN y por Fox, que por cierto tiene una colaboración con el cantante Pepe Aguilar, quien tendrá cápsulas y otros contenidos.

Recuerda que el campeón de la Serie Mundial es aquel equipo que gane cuatro juegos de siete.

Los Tampa Bay Rays

La Serie Mundial comenzará a jugarse en la casa de los Brewers, que repetirán ahí el segundo juego.

El tercero, cuarto y quinto juego (en caso de ser necesario) se llevarán a cabo en Tampa Bay o en Cleveland.

En caso de que no haya ganador después del quinto juego, la serie regresará para los dos últimos juegos en Milwuakee.

Número de juego Partido Día Hora Juego 1 En Milwuakee Viernes 23 de octubre 18:00 Juego 2 En Milwuakee Sábado 24 de octubre 18:00 Juego 3 En Tampa o Cleveland Lunes 26 de octubre 18:00 Juego 4 En Tampa o Cleveland Martes 27 de octubre 18:00 Juego 5 En Tampa o Cleveland Miércoles 28 de octubre Por definirse Juego 6 En Milwuakee Viernes 30 de octubre

Por definirse Juego 7 En Milwuakee Sábado 31 de octubre

Por definirse

Los Brewers ganaron la Liga Nacional

¿Cómo llegan los equipos a la Serie Mundial?

Los Brewers llegan a la Serie Mundial con los brazos más descansados, ya que resolvieron su serie el jueves 15 de octubre, de modo que comenzarán la Serie Mundial con ocho días de descanso, mientras que su rival no tendrá ni cinco días.

Tampa Bay tendrá que viajar a Milwuakee en los próximos días y el viaje también conlleva fatiga, así que las cosas se van acomodando para los Brewers, que antes echaron a los Dodgers y Padres.

Los Rays tuvieron que dejar en camino a los Guardians y a los Yankees, en una serie sin respuesta por parte del equipo de la Gran Manzana. ¿Quién para campeón de la MLB?