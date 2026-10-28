El envenenamiento en perros es una emergencia veterinaria que debe tratarse lo antes posible debido a que puede llegar a ser mortal. Los síntomas más comunes son: vómitos, diarrea con o sin sangre, pérdida del apetito, temblores y convulsiones, espasmos musculares, dificultades respiratorias, hinchazón en cara y sed excesiva.

Lo que necesitas saber: El envenenamiento en perros es una emergencia veterinaria que puede ocurrir en cualquier lugar y debe tratarse lo antes posible debido a que puede llegar a ser mortal.

Aunque los presuntos envenenamientos de perros en el Parque España apenas están siendo investigados, la situación ha dado mucho de qué hablar. Debido a esto, por acá nos preguntamos: ¿Cómo saber si tu mascota fue envenenada y qué hacer para salvarla?

Foto: Galo-Cañas-Cuartoscuro.

¿Cómo saber si envenenaron a mi perro?

El envenenamiento en perros es una emergencia veterinaria que debe tratarse lo antes posible debido a que puede llegar a ser mortal. Esta puede ocurrir en cualquier lugar, desde la calle o un parque hasta en tu propia casa.

Los síntomas más comunes son: vómito, diarrea con o sin sangre, pérdida del apetito, temblores y convulsiones, espasmos musculares, dificultades respiratorias, hinchazón en cara y sed excesiva.

Aunque siempre debemos estar al pendiente de cualquier cambio de comportamiento de nuestros queridos compañeros. Y bueno, según Medivet, la aparición de los signos de envenenamiento en tu perro puede variar:

Síntomas inmediatos (minutos a 1 hora) : Productos de limpieza, chocolate.

: Productos de limpieza, chocolate. Síntomas a corto plazo (2-6 horas) : Medicamentos, alimentos tóxicos.

: Medicamentos, alimentos tóxicos. Síntomas tardíos (días o semanas): Hongos, veneno para ratas.

Foto: Pixabay

Primeros auxilios que puedes dar

Si te encuentras en esta desafortunada situación o tienes las sospechas que tu perro fue envenenado, lo primero que debes hacer es conservar la calma y contactar o acudir con tu veterinario. Aún si todavía no hay síntomas.

Y ojo, lo que NUNCA debes hacer es provocar el vómito de tu mascota sin la indicación de un profesional, pues esto puede ocasionar lesiones y hasta poner aún más en riesgo su vida.

Otra recomendación es ofrecerle un poco de agua fresca si está totalmente despierto y puede tragar sin problema. Además de tratar de documentar todo: desde la hora, con lo que se envenenó, cantidad y síntomas.