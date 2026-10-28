¿Quién ganó las elecciones en Israel?

Las encuestas más recientes muestran un empate entre Benjamin Netanyahu y Gadi Eisenkot en las elecciones en Israel. Se espera que los resultados se oficialicen hasta el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Lo que necesitas saber: El resultado oficial de los comicios podría llegar hasta el miércoles 4 de noviembre,

Ni Benjamin Netanyahu ni Gadi Eisenkot. Las elecciones en Israel — las primeras desde los ataques de Hamás y la guerra que sigue activa— muestran un empate hasta el momento, de acuerdo con la BBC.

Ninguno de los dos candidatos alcanza la mayoría parlamentaria para proclamarse primer ministro. Sobre todo, si no tienen el apoyo de los partidos árabes, pues obtuvieron un récord de escaños en el Parlamento.

Así van las proyecciones

Algunas cadenas de noticias locales publicaron sondeos que proyectan 51 escaños para cada candidato. Es decir, a ambos les faltan diez para alcanzar la mayoría mínima de 61 escaños en el Parlamento de Israel y ganar.

Primer ministro de Israel // X:@netanyahu

Por su parte, la Comisión Electoral Central de Israel reportó el 2,5% de votos contados. ¿Sorpresa? No mucha, las encuestas demuestran una participación electoral histórica para los partidos árabes

La BBC señala que una quinta parte del electorado israelí es árabe y más de la mitad votó en las últimas elecciones, ya que no querían “legitimar” a las instituciones israelíes.

¿Qué se espera que pase con las elecciones en Israel?

La información oficial señala que los resultados preliminares podrían revelarse hoy. ¿Los resultados oficiales de las elecciones en Israel? Llegarían hasta el miércoles 4 de noviembre.

Eso sí, Netanyahu o Eisenkot tendrán que esperar para formar una coalición de gobierno que podría tomar meses. La BBC recuerda que Netanyahu tardó 58 días en establecer su gobierno en Israel en el 2022.

Gadi Eisenkot/Foto: Reuters

¿Y qué pasa si ninguno alcanza los 61 escaños? Cualquiera de los candidatos podría intentar gobernar con el apoyo de otros legisladores del partido árabes.

También podrían convocar a una segunda vuelta de elecciones si no llegan a un acuerdo, pero parece no ser la opción de ninguno de los candidatos.

Hasta el momento, Benjamin Netanyahu sigue siendo el primer ministro de Israel.

También puedes leer: “Es fuerte, valiente y brillante”: Trump respalda a Netanyahu antes de las elecciones en Israel.