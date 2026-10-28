Lo que necesitas saber: Checo Pérez ya había dado pistas de su renovación en Plaza Carso

Checo Pérez se quedará en la Fórmula 1 hasta 2029 con Cadillac. El piloto mexicano renovó contrato con el equipo estadounidense por dos años más, de modo que el acuerdo entre el volante mexicano asegurará su presencia en la parrilla del Gran Circo por dos años más.

“Sergio Pérez ha confirmado que seguirá en Cadillac hasta 2029”, publicó Fórmula 1 en sus redes sociales. La noticia se da a conocer a solo unos minutos del Shwo Run de Checo Pérez en Reforma, donde se esperan cerca de 100 personas.

Checo renueva contrato con Cadillac hasta 2029

Checo ya había dado pistas sobre la renovación de su contrato un día antes, durante la conferencia de prensa anual en Plaza Carso.

“Tengo la motivación de querer seguir, de mejorar este proyecto del cual soy parte, sé que en un año más no lo voy a poder lograr, no voy a poder estar donde quiero estar con Cadillac y tengo la motivación de seguir más años,

Checo renueva contrato con Cadillac / f1

Dan Towriss, CEO de Cadillac, destacó la tarea y liderazgo que ha llevado Checo Pérez para desarrollar el primer auto de la escudería en Fórmula 1.

“En la víspera de un fin de semana especial en la Ciudad de México, estamos emocionados de anunciar que Checo seguirá siendo una parte integral del Cadillac Formula 1 Team durante los próximos años.

“Construir un equipo competitivo en F1 es un viaje a largo plazo, y asegurar el talento y el liderazgo de Checo nos brinda la continuidad y el compromiso que necesitamos para construir sobre la sólida base establecida en nuestro primer año. Juntos, estamos enfocados en la siguiente fase de nuestro viaje, impulsando al equipo hacia adelante y avanzando en la parrilla”, indica.