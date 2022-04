Charlyn Corral y el lamento de no poder regresar a Selección Mexicana: “Que no se me quiera ocultar”

La segunda máxima goleadora del torneo en la Liga MX Femenil es histórica. Charlyn Corral ha sido referente en el futbol mexicano desde hace varios años y ahora puede demostrar todo su talento en casa. Pachuca le abrió las puertas después de su paso por el Atlético de Madrid y poco a poco, esto ha tendido grandes frutos.

Con el equipo ya clasificado a la Liguilla del Clausura 2022, la atacante piensa en dar el siguiente paso. Regresar a la Selección Mexicana es una tarea pendiente, pero todo apunta a que no depende exclusivamente de lo deportivo. Luego de una larga ausencia, la ‘Pichichi’ quiere formar parte del camino rumbo al Mundial de 2023.

Y es que Charlyn Corral ha hecho méritos en dónde debería: la cancha. Sus goles y asistencias hablan por sí solas; sin embargo, parecen no ser suficientes para entrar en las convocatorias de Mónica Vergara. Algunos rumores incluso apuntan a un veto del ‘Tri’ y la misma futbolista habló sobre este tema.

Charlyn Corral, la gran ausente en el proceso de Mónica Vergara con México

El regreso de Charlyn Corral es esperado por miles de aficionados; no obstante, Mónica Vergara sigue sin tomarla en cuenta. Desde que comenzó su gestión, la estratega aseguró que las puertas estaban abiertas para todas.

Más adelante, el argumento sobre la ausencia de algunas futbolistas fue que se mantiene cierta base para respetar los procesos. Pero la realidad es que se llama a nuevos rostros y Corral sigue relegada. Por ejemplo, Diana Ordóñez asistió a los últimos dos partidos del Concacaf W Qualifiers.

Esto no es del agrado de Charlyn Corral quien se dice triste por las decisiones tomadas. No obstante, mantiene la esperanza de regresar y es contundente al hablar del tema. En pocas palabras, señala que sin importar que quieran dejarla a un lado, ella solo sigue brillando a nivel de clubes.

“La verdad, me hace sentir triste porque como saben, hace poco atravesé por algo muy duro con la lesión que viví y lo entiendo; sin embargo, hace unos años me encontraba en uno de los clubes más importantes o históricos de Europa y tampoco era convocada. Una de las cosas que yo he platicado con mi familia es que a veces es un poco injusto que en mi proceso de Selección siempre me tengo que formar al último.

“Charlyn existe por más que quieran hacer de cuenta que no, Charlyn está en el presente. Algún día estaré en el pasado, pero aún estoy aquí, que no se me quiera tapar u ocultar porque cuando pasa eso creo que me ha tocado brillar más“, declaró Charly Corral en entrevista con ESTO.

“No quiero que me regalen nada, siempre soy la última”

Consciente de que hay una fuerte competencia en Selección Mexicana, Charlyn Corral afirma que no quiere una convocatoria ‘de gratis’. Aun así, considera que su exclusión luego de exigir mejores condiciones para las jugadoras se mantiene en pie. Esta comenzó con Leonardo Cuéllar en el banquillo y se alargó al paso de su hijo Christopher.

“Está quedando claro que algunas cosas no han cambiado, esa es la realidad. Sigue habiendo un tache conmigo y a veces lo reflexiono y digo: ‘podría haber sido diferente’; pero cuando tú actúas de corazón y eres valiente, siempre traes frutos y creo que eso ha sido mi carrera. La gente está viendo cosas, la gente no es tonta y ojalá poco a poco se pueda aclarar esto y haya una explicación coherente.

“Honestamente no quiero que me regalen nada. Me gusta ganarme las cosas, no tengo miedo de competir. Sé que hay procesos, momentos, y lo entiendo perfecto, pero me duele que al final no importa lo que haga, no importa en donde esté, siempre soy la última y creo que eso si es una falta de respeto. También sé que esto del futbol es cambiante, que todo puede pasar. Nadie es perfecto, somos personas, pero es eso, que no sólo se me vea lo malo; también vean lo bueno“, sentenció Corral.