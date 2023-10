Lo que necesitas saber: Kalra Lozano dedicó prácticamente tres días completos para diseñar el casco que usa Checo en el Gran Premio de México

Karla Lozano paseó en la zona del paddock en los dos primeros días del Gran Premio de México, el día de medios y recepción de equipos (jueves), así como el día de las prácticas libres (viernes). Llevaba consigo una libreta en la que colecciona autógrafos de todos los pilotos de Fórmula 1 y de esta manera cumplió un sueño que tal vez ni le pasaba por la mente meses antes. Ella es la ganadora del concurso para diseñar el casco de Checo en el GP de México y como premio obtuvo un pase para vivir su primer evento de Fórmula 1 de manera presencial.

Su nombre es Karla Samantha Lozano Guzmán, y es licenciada en animación y arte digital del Tec de Monterrey y mientras camina por el paddock observa a detalle con una amplia sonrisa todos los elementos que encuentra, eso sí, con plumón y libreta en mano por si encuentra a un piloto.

Karla Lozano diseñó el casco de Checo

Karla ingresó al concurso para diseñar el casco de Checo, en parte porque fue animada por amigos y por su hermano, quien la guió hace unos cuatro años a seguir la Fórmula 1 durante la pandemia. “Ver la Formula 1 fue lo que me mantuvo cuerda en la pandemia”, nos cuenta.

¿Cómo hacer un casco para Checo Pérez?

Karla compartió que le encanta dibujar y de vez en cuando comparte parte de su pasión en su cuenta de Instagram, así que llevó esta pasión para diseñar el casco de Checo.

“Primero busqué todas las referencias que pude, depuré y los últimos tres días de la convocatoria fue sentarme para trabajar bocetos. Me levantaba a las 10:00 y me quedaba sentada hasta después de las 2:00 de la madrugada, aprovechando que estaba inspirada, y como lo trabajé en un fin de semana, no tenía preocupación de levantarme temprano al siguiente día para ir a trabajar”, nos contó.

Red Bull imprimió cascos de cartón para regalarlos con los fans de Checo / Getty Images

En su último año en la escuela llevó una clase de artesanía mexicana. De ahí comenzó su inspiración, basada principalmente en alebrijes.

“Aprendí bastante de los significados que tiene cada uno, así como los símbolos y me sentí cómoda en plasmar la visión que yo tenía en relación a Checo a través de los alebrijes. En mi mente también estaban las piñatas y las relacioné con la fiesta que caracteriza a México y agregué un guiño a la tierra de donde es Checo, Jalisco, con los pequeños agaves azules, que es de donde sale el jugo para el tequila, y así llevaría Checo en su casco un emblema”.

Aquí se pueden ver los agaves en el casco de Checo / Getty Images

El casco de Checo: Del diseño a la realidad

El casco que diseñó Karla comenzó a filtrarse el lunes 23 de octubre, pero no fue hasta el miércoles 25 cuando se reveló oficialmente en una conferencia en Plaza Carso. Para ese entonces, Karla ya sabía que había ganado y fue invitada a dicha conferencia para ver el casco físicamente, así como otros elementos como globos y un carro alegórico.

“Lo primero que vi fue un globo con la forma del casco, lo vi y me dije ‘¡no manches, ahí está mi casco!’. ¡Me impresionó verlo! Lo sacaron, lo cargó Checo y lo vi, fue hermoso, me hubiera gustado tenerlo más tiempo en ese momento”. Indicó y recordó que además Checo destacó que lo que más le gustó de ese diseño fueron los colores, los cuales asegura Karla que la identifican por completo.

La ganadora del concurso ahora tiene una réplica pequeña del casco, la cual se la dio directamente Carlos Slim Domit, con quien tiene una anécdota, y es que fue invitada a un coctel, al cual llegó tarde por el tráfico. Al arribar al lugar observó que varias personas contaban con una pequeña réplica del casco y claro, ella quería una.

Así luce la parte frontal del casco de Checo / Getty Images

Se acercó a una persona y le preguntó quién y a quienes se les estaba regalando dicha réplica y no se dio cuenta que esa persona a quien le preguntaba era precisamente Carlos Slim Domit, quien la reconoció. “Oye, ¿tú eres la del casco?”. Sí, ella no reconoció a Carlos Slim, pero Slim sí reconoció a Karla Lozano. Slim Domit le regaló la réplica del casco, la cual ya estaba firmada por Checo.

Te puede interesar