Lo que necesitas saber: La película Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo se estrenará el jueves 28 de mayo del 2026 en Netflix,

Emiliano ‘Dibu’ Martínez tendrá su propia película. Sí, el arquero campeón del mundo con la Selección de Argentina se une a la lista de deportistas en llegar al cine o, en su caso, a una plataforma de streaming.

Sabemos que el ‘Dibu’ es un personaje polémico, amado por muchos (sobre todo por los argentinos) y odiado por otros, pero no podemos negar que fue una pieza fundamental para que Argentina ganara el Mundial de Qatar 2022.

Y ahora conoceremos un poco más de su historia, de ese camino que tuvo que recorrer hasta convertirse en profesional y ser campeón del mundo.

Fotografía @FIFAWorldCup vía X

¿Cuándo se estrena la película del ‘Dibu’ Martínez?

La película Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo se estrenará el jueves 28 de mayo del 2026 en Netflix; gran parte de ella está ilustrada por Liniers, un historietista argentino.

Además del ‘Dibu’ y su familia, podremos escuchar los testimonios de Lionel Messi y Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. Ambos destacan esa confianza que le da al equipo tener a Emiliano en la portería; saben que aparece en todo momento y es un especialista en atajar penales.

Película: Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 28 de mayo 2026

Aunque el ‘Dibu’ no ha tenido mucha suerte de brillar a nivel de clubes como lo hace en Argentina, se ha convertido en una inspiración para los niños de su país, aquellos que ahora sueñan con ser porteros y no delanteros.

Pero bueno, acá les dejamos el dato por si andan buscando alguna película sobre futbol para ver el fin de semana. Le echan un ojo y luego nos cuentan qué tal está.