Lo que necesitas saber: Checo golpeó un muro en la entrada de los pits y no logró bajar la velocidad de su coche, lo que hizo que fuera sancionado.

La lluvia en el Gran Premio de Países Bajos le cobró una alta factura a Checo Pérez, quien ya acariciaba el podio cuando recibió una sanción de 5 segundos por rebasar los límites de velocidad en el pitline y terminó en el cuarto lugar.

La entrada a los pits estaba totalmente inundada por la lluvia, que aunque duró unos minutos fue bastante intensa, y con tanta agua le fue imposible al mexicano bajar la velocidad del coche, incluso pegó contra los muros y ese fue el motivo para su sanción.

Checo Pérez, piloto de Red Bull / Fotografía Getty Images

¿Qué pasó con Checo en el pitline del GP de Países Bajos?

Hasta antes de la vuelta 61, Chequito marchaba en el segundo lugar, detrás de Max Verstappen y con una cómoda ventaja sobre Fernando Alonso, sin embargo, la intensidad de la lluvia lo hizo entrar a pits vuelta 61 por neumáticos intermedios y ahí perdió la posición con el español, pues tardó 10 segundos en regresar a la pista.

“Cuando me llaman para poner los neumáticos de lluvia, el pitline estaba totalmente inundado y me fui derecho al muro, no podía frenarlo y fue cuando superé los límites de pista que nos dejó fuera” Checo sobre su sanción en el GP de Países Bajos

Checo entró a pits en la segunda vuelta / Fotografía F1

Pero fue en la vuelta 64, que entró por tercera vez a los pits por neumáticos de lluvia, sin embargo, se topó con la entrada de pits totalmente inundada. Lo que complicó controlar la velocidad del coche, entre los intermedios y el agua, Checo perdió el control, golpeó contra el muro de pits.

Checo no habló del undercut que le hizo Max

De lo que Checo no quiso hablar sobre el undercut que Max Verstappen le hizo en las primeras vueltas y del que se quejó con su ingeniero por la radio. Solamente se limitó a decir que no tenía la información completa sobre eso y que seguramente lo platicarían en la junta post carrera. Tal parece que en Red Bull ya no quieren más polémicas entres sus pilotos.

Checo Pérez, piloto de Red Bull / Fotografía F1

Aunque, sí mencionó que perdió el liderato porque estaba gestionando sus llantas en espera de que la lluvia siguiera en el inicio de la carrera, algo que no sucedió y llegó hasta el final, aunque Red Bull mandó estratégicamente a Max a boxes para que saliera delante de su compañero sin tener que enfrentarlos en la pista.

Checo fue el primero en parar al inicio de la carrera y esa fue la ventaja que lo puso momentáneamente en el primer lugar, aunque su estrategia no se vio favorecida, paradójicamente, por la falta de lluvia.

“Esa parada nos dio un liderato muy cómodo, pero esperábamos más lluvia, entonces comenzamos a cuidar más el neumático intermedio para que cuando llegara la lluvia no tuviéramos que quedarnos fuera, pero nunca llegó” Checo Pérez, piloto de Red Bull

Checo quedó fuera del podio del GP de Países Bajos / Fotografía Sopitas.com

La lluvia y la sanción bajaron a Checo Pérez del podio del Gran Premio de Países Bajos y de paso le sirvieron a Fernando Alonso para recortar distancias con el mexicano, pues ahora solo 33 puntos los separan.

Te puede interesar