Checo Pérez ya probó el RB16B de Red Bull: “No es fácil sacar lo mejor”

El mexicano Checo Pérez ya estrenó el RB16B, el auto con el que debutará como piloto de la escudería Red Bull durante la temporada 2021 de la Fórmula 1. El mexicano y el neerlandés, Max Verstappen, rodaron el monoplaza durante unos entrenamientos en el circuito de Silverstone.

Ahí el mexicano se dio cuenta del porqué Alex Albon y Pierre Gasly no pudieron domar al auto de Red Bull y fueron desplazados como titulares de la escudería. Checo explicó que ha mantenido conversaciones con Albon, quien le coparte su experiencia.

Ya con experiencia propia, Checo explicó que el auto de Red Bull es complicado de manejar, en gran parte es porque el auto de Red Bull cuenta con un alto nivel de agarre en la parte delantera, esto se relaciona directamente con las frenadas, sobre todo en curvas.

“Una de las cosas que más me llamó la atención desde que me subí al simulador y al coche es el nivel de agarre que tiene la parte delantera del coche, es muy alta a todo lo que he manejado. Inmediatamente puedo entender por qué no todos los pilotos pueden optimizar este auto, no es fácil sacar lo mejor”, indicó Checo.

Drive to Survive tenía razón

Durante la segunda temporada de “Drive to Survive”, la serie de Netflix, el equipo Red Bull hace referencia sobre que Pierre Gasly no confiaba en los frenos de su auto, por lo que tampoco se animaba a llevar el auto a su máximo potencial y finalmente fue desplazado por Albon, tras no adaptarse.

“El tren delantero es súper fuerte es una de las cualidades del Red Bull. Es una de las cosas que más ha cambiado si logras adaptar al coche puede ser bastante rápido”, dijo el mexicano.

¿Cuándo le podrá explotar al RB16B?

Checo explicó que tardaría cerca de cinco Grandes Premios para terminar de adaptarse al auto y sacarle el mayor provecho, es decir, para la etapa de circuitos callejeros, en Bakú o Mónaco.

Por ello también será de suma importancia la información que pueda arrojar el mexicano durante los test de Baréin, los cuales se realizarán un par de semanas antes del arranque de la temporada, el 26 de marzo.

Vesrstappen, emocionado con Checo Pérez

Max Verstappen respaldó las declaraciones de Checo al coincidir que será hasta que inicie la temporada cuando en verdad puedan conocer los alcances reales del RB16B.

“Manejamos en el modo demostración, así que nunca se sentirá igual que cuando sea el momento real. No suelo basar muchos de mis descubrimientos en este momento. Habrá que esperar a lo que suceda en Bahréin con llantas apropiadas”, dijo el volante neerlandés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sopitas Deportes (@sopitasdeportes)

Asimismo se dijo entusiasmado por tener a Checo Pérez como coequipero: “Espero que Checo haga un buen trabajo como lo ha hecho en su carrera en la Fórmula 1. Estoy emocionado por trabajar con él y espero que podamos traerle al equipo mucho puntos”, indicó.