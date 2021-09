¡Golpe a la 4T! Checo Pérez ganó una demanda millonaria a Pemex por patrocinio en Fórmula 1

Después de dos años, Checo Pérez fue declarado como ganador de la demanda interpuesta en 2019 contra la firma MGI Asistencia Integral, que una empresa ligada a Pemex, misma que fue su patrocinador durante dos años.

La demanda del piloto de Fórmula 1 esta relacionada con un incumplimiento de contrato por patrocinio, ya que la firma dejó de aparecer en el auto y en la vestimenta de Checo durante su penúltima temporada con la escudería Racing Point (antes Force India), de acuerdo con RacingNews365.

¿Por qué dejaron de patrocinarlo?

El logo Pemex comenzó a lucir en la parte posterior de los retrovisores del monoplaza de Checo para la temporada 2018 de la Fórmula 1. En su momento, el anuncio causó controversia, pues ese mismo día se había reportado pérdidas de 333 millones de pesos, correspondientes al ejercicio del 2017.

Estimaciones de aquel entonces consideraban que Pemex había invertido entre 47 y 142 millones de pesos mexicanos, sin embargo, el logo la empresa estatal dejó de aparecer en el monoplaza de Checo en 2019, debido al cambio de gobierno.

La administración de Andrés Manuel López Obrador consideró que la presencia de la marca en Fórmula 1 no era prioridad para su gobierno, por lo que desapareció el logo y el ingreso económico para Checo y su escudería, por lo cual desde 2019 llevó el caso a los tribunales.

Cabe recordar que la continuidad del Gran Premio de México también estuvo en peligro desde que Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, adelantara que el gobierno no apoyaría el evento. “No me disgusta el tema de la Fórmula Uno, pero me parece que es demasiado dinero“, mencionó en 2018.

¿Cuánto dinero ganó Checo Pérez?

Después de un proceso que se alargó por poco más de dos años, los tribunales fallaron a favor del piloto, quien de esta manera debe recibir cerca de 57 millones de pesos.

A esta cantidad hay que sumarle un porcentaje por pagos de intereses morosos, de acuerdo con El Financiero, por lo que Checo tendrá que recibir una cantidad extra, aunque ésta será calculada en otro momento.

Checo Pérez marcha en el quinto lugar de la clasificación de pilotos en la temporada 2021 de Fórmula 1, con Red Bull, escudería con la cual tiene contrato hasta 2022.