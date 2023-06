Nadie está contento con Checo Pérez y su desempeño con Red Bull Racing en las últimas semanas, mucho menos la prensa internacional que no perdió la oportunidad de tirarle con todo al mexicano por su pobre y descolorida actuación en Montreal.

Y no es que un sexto lugar sea malo, por el contrario es un resultado bastante bueno para la mayoría de pilotos, el problema es que el tapatío no maneja cualquier coche, tiene a su disposición el RB19 el mejor monoplaza de la parrilla y con el mismo que tuvo un inicio arrollador en la temporada 2023.

¿Max hubiera sido igual de incapaz que Checo?

Por eso es que su baja de rendimiento ha generado mucho descontento, no solo en sus fans, también al interior de la escudería austriaca y mas aún en la prensa extranjera que no perdonó la ‘incapacidad’ del ‘Viejo Sabroso’ tras el volante. El sitio Planet F1, puso el dedo en la llaga con una pregunta de fácil respuesta; si Max Verstappen comenzara en P12, ¿habría sido tan incapaz de adelantar cómo lo fue Checo Pérez?”

Checo no ha subido al podio desde el GP de Miami / Reuters

Claramente todos sabemos la respuesta, Max se pondría en la punta de la carrera en cuestión de minutos tal como lo hizo en Miami cuando salió desde el noveno puesto y terminó arrebatándole la victoria justamente a Sergio Pérez, que ni con la Pole fue capaz de asegurar el triunfo.

Checo y sus pretextos cada fin de semana

‘Chequito’ ha justificado cada uno de sus malos resultados ya sea por malas estrategias o por la aparición de un Safety Car, hasta parece que tiene el ‘pretexto’ perfecto para cada una de sus desgracias y ese discurso ha comenzado a cansar a todos.

“El mexicano no tenía ritmo, un tema continuo de las últimas carreras, y esas primeras victorias parecen un recuerdo lejano. Ahora está solo nueve puntos por delante de Alonso en el campeonato y esa batalla actualmente parece que solo va a ir en una dirección” Planet F1 sobre Checo Pérez

Checo Pérez, piloto de Red Bull Racing / Reuters

Según The Race no hay nada que aplaudirle a Checo Pérez, por el contrario su falta de ritmo todo el fin de semana en Canadá lo condenó, igual que en Mónaco y España. Una mala racha que parece no tener fin y que comienza a amenazar su subliderato en el Campeonato de Pilotos.

“Su estrategia de una parada hizo gran parte del trabajo pesado en una carrera perfectamente respetable, pero no espectacular“ The Race

Checo debería estar agradecido con el Safety Car

Checo culpó al Safety Car de su mala actuación en el Circuito de Gilles Villeneuve, aunque justamente eso fue lo que lo terminó salvando de una tarde infernal, justo como lo resaltó Motorbox; “Debe agradecer al safety car por finalizar en el sexto lugar, pero luego, a partir de ahí, a pesar de los neumáticos más blandos que Leclerc y Sainz, no pudo alcanzarlos. Durante tres carreras parece un piloto más, y no de forma positiva”.

Tres carreras para el olvido de Chequito bebé

La última vez que ‘Chequito’ subió al podio fue el 07 de mayo en el GP de Miami, desde entonces se ha quedado fuera en tres ocasiones consecutivas, en Mónaco se condenó solo con un choque en la Qualy, en España no pudo ni llegar a la Q3, misma historia que repitió en Canadá y que destacó OA Sport.

Checo Pérez / Getty Images

“Está en un túnel oscuro. El mexicano sumó otra clasificación desastrosa consecutiva después de Montecarlo y Barcelona. En Cataluña la remontada fue buena en carrera, en Canadá solo le alcanzó para terminar en la sexta posición. Nunca peleando por el podio, un ritmo incluso peor que el de Ferrari” Mencionó OA Sport.

Checo está hundido en una verdadera crisis de la que necesita recuperase a toda costa, ya sin pensar en el Campeonato de Pilotos que lo tiene en la bolsa Max Verstappen, más bien en que Fernando Alonso no lo alcance en el segundo lugar.