La mala suerte no suelta a Checo Pérez. Por tercer Gran Premio consecutivo se quedó fuera del podio, pues aunque subió del doceavo hasta el sexto lugar de nueva cuenta las estrategias tras el Safety Car no lo beneficiaron, o al menos eso es lo que él dice.

“El Safety Car nos echó a perder la carrera porque los neumáticos duros estaban tomando temperatura, se empezaban a degradar los medios de los que estaban adelante y en ese momento se abrió la brecha, me costó mucho el neumático duro y no tuvimos el ritmo esperado“ Sergio Pérez culpo al Safety Car de su sexto lugar

Checo Pérez, piloto de Red Bull / Fotografía Getty Images

El choque de George Russell en la décima vuelta jugó a favor del ‘Viejo Sabroso’ pues aprovechó el Safety Car para escalar hasta el sexto lugar o al menos eso parecía, pues según Checo ese fue el problema que lo dejó fuera del podio.

“No teníamos más ritmo, no podía atacar, si atacaba se sobrecalentaba el neumático. Hay que analizar bien qué pasó, porque no tuvimos ritmo contra los Ferrari” Checo Pérez tras la carrera del Gp de Canadá

Sergio Pérez estuvo gran parte de la carrera detrás de los hombres de Ferrari; Carlos Sainz y Charles Leclerc, pero en ningún momento logró alcanzarlos y mucho menos intentó rebasarlos, pues corría el riesgo de sobrecalentar sus neumáticos.

¿Pretexto de Checo en Canadá?

Durante todo el fin de semana, el tapatío sufrió en Canadá por las malas estrategias y antes de que digan que es pretexto, recordemos que durante la Qualy el equipo lo llamó a boxes para cambiarle los neumáticos de slicks a intermedios justo cuando se preparaba para iniciar su vuelta, estrategia que le costó la sesión Clasificación.

Checo Pérez, sexto lugar en el GP de Canadá / Getty Images

¿Cuándo fue la última vez que Checo Pérez subió al podio?

Ha pasado más de un mes desde aquel 07 de mayo cuando en el Gran Premio de Miami, ‘Chequito BB’ subió al podio en el segundo lugar detrás de Max Verstappen, desde entonces no ha logrado quedar entre los tres primeros.

Gran Premio Resultado Puntos Mónaco 16º lugar 0 España 4º lugar 12 Canadá 6º lugar 9

Pretextos o no, Checo ya no tiene margen de error, otra actuación así y podría irse despidiendo no solo del campeonato de pilotos, también del subcampeonato en donde Fernando Alonso lo sigue muy cerca.