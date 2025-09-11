Lo que necesitas saber: El Chelsea tiene hasta el 19 de septiembre del 2025 para responder a dichas acusaciones a la FA.

El Chelsea no la está pasando nada bien. La Asociación de Fútbol (FA) acusó formalmente al club de 74 cargos relacionados con pagos irregulares hechos a agentes o intermediarios por algunos fichajes.

El problema es que, la mayoría de ellos se realizaron durante los años 2010/11 y 2015/16, periodo en el que Roman Abramovich era dueño del equipo. En el 2022, tras el inicio de la guerra contra Ucrania fue obligado a venderlo por su relación con Vladimir Putin.

Ahora la FA no tiene claro si es justo o no, sancionar a los nuevos dueños del Chelsea, por los malos manejos de Abramovich. Menos después de que la nueva administración fue quien dio aviso de dichas irregularidades.

Fotografía Getty Images vía fifa.com

Las acusaciones de la FA contra el Chelsea

El Chelsea recibió acusaciones por infringir varias regulaciones en al menos tres reglamentos de la FA. Reglamento de Agentes de Futbol de la FA, Reglamento de la FA sobre Trabajar con Intermediarios, y Regulaciones, Reglamento de Inversión de Terceros en Jugadores de la FA.

Si bien, el periodo investigado abarca los movimientos desde el 2009 al 2022, las irregularidades más graves se registraron durante dos temporadas especificas; 2010/11 y 2015/16. En dichos años el club dirigido por Roman Abramovich hizo varios pagos millonarios, que no fueron reportados de forma legal, a agentes que ayudaron a cerrar varios fichajes.

Entre los fichajes que podrían estar relacionados están los de Samuel Eto’o y Willian, además de las renovaciones de Eden Hazard, Antonio Conte, entre otros. Se detectaron varios pagos hechos a empresas en las Islas Vírgenes. Casualmente muchas de ellas coinciden con las cantidades que los agentes de varios jugadores habían pedido como ‘comisión’. En pocas palabras, que no cumplieron con el Fair Play Financiero.

“La Asociación de Fútbol ha acusado hoy al Chelsea FC de infringir las Regulaciones J1 y C2 del Reglamento de Agentes de Fútbol de la FA, las Regulaciones A2 y A3 del Reglamento de la FA sobre Trabajar con Intermediarios, y las Regulaciones A1 y B3 del Reglamento de Inversión de Terceros en Jugadores de la FA”. Se lee en el comunicado oficial.

Ahora el Chelsea tiene hasta el 19 de septiembre del 2025 para responder a dichas acusaciones a la FA. La directiva ‘Blue’ ha cooperado con la investigación, no solo dio el primer aviso a las autoridades, también ha brindado toda la información que tienen. En el 2023, aceptaron pagar 10 millones de euros a la UEFA por ‘informes financieros incompletos’ que dejó Abramovich.

Es ahí donde la FA enfrenta un dilema. Si bien las irregularidades existen, fueron descubiertas en gran parte, por el aviso del consorcio BlueCo que compró al equipo en el 2022.

Hasta ahora, se desconoce la sanción que podría recibir el club, desde deducción de puntos, multas o la prohibición de realizar fichajes.