¡Cabezazo picadito! El gol de ‘Chicharito’ Hernández en el clásico del tráfico ante Carlos Vela

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a hacer de las suyas y Carlos Vela fue testigo, pues los dos delanteros mexicanos se vieron las caras en el clásico del tráfico entre el Galaxy y LAFC, en duelo de punteros en la Conferencia Oeste de la MLS.

‘Chicharito’ ya suma cinco goles en el inicio de la temporada y confirma su buen momento, independientemente de lo que sucede en la Selección Mexicana, en la cual no lo veremos tras las declaraciones de Yon de Luisa.

Hernández marcó el primer gol del partido a los 13 minutos, gracias a un buen centro desde el costado izquierdo, pero también a las facilidades de la defensa del LAFC, de la cual pudo escapar el mexicano con facilidad para marcar con un cabezazo picado.

‘Chicharito’ eludió la salida Maxime Crépeau con el remate picadito, de lo contrario, el remate del mexicano muy probablemente habría terminado en los guantes del guardameta.

CHICHARITOOOOOOOO

It had to be him. #LAGalaxy pic.twitter.com/qsWmx31qnp

— Major League Soccer (@MLS) April 10, 2022