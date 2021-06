‘Chicharito’ vuelve a los planes de la Selección Mexicana: “Es un honor estar en la prelista”

Javier ?Chicharito? Hernández está de regreso en los planes de la Selección Mexicana, después de dos años de ausencia. El inicio goleador del artillero con el Galaxy de la MLS, tiene al tapatío dentro de la prelista de jugadores que serán convocados a la Copa Oro, junto al naturalizado Rogelio Funes Mori.

La Federación Mexicana de Futbol dará a conocer en los próximos días a los convocados a la Copa Oro. Sin embargo, días antes se filtró un listado con 60 jugadores dentro de la prelista para el torneo de la Concacaf, de los cuales se dará a conocer un grupo menor de poco más de 40 futbolistas y el 30 de junio será el límite para publicar la lista definitiva, de modo que se hará una especie de doble filtro.

Quién falta en la prelista? pic.twitter.com/LUGckz0xB0 ? david medrano felix (@medranoazteca) June 15, 2021

Hernández se dijo motivado por volver a los planes de la Selección, aunque no echa las campanas al vuelo, consciente que no es un hecho una nueva convocatoria con el equipo mexicano.

“Siempre es un honor que tu nombre aparezca en cualquier lista en la selección, pero todavía es una prelista, todavía falta para ver y decidir, y cuando llegue la lista definitiva podremos hablar del tema si mi nombre aparece ahí?, mencionó.

‘Chicharito’ no le pedirá explicaciones al ‘Tata’ Martino

El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana explicó que ?con el Tata no he hablado para nada”, respecto a un próximo llamado, a la vez que dejó claro que no buscará alguna explicación con el estratega sobre su ausencia en los dos últimos años.

“Sería muy arrogante e imprudente de mi parte tomarme el lugar de pedir, hablar o exigir una convocatoria; él es el líder, el jefe, el que decide?, mencionó.

Después de siete jornadas en la MLS, ?Chicharito? suma siete goles con el Galaxy, aunque se ha quedado en blanco en los últimos dos partidos, frente al Timbers Portland y San José Earthquakes.

¿Quién más está en la prelista?

Dentro de la prelista que filtró David Medrano se encuentran algunos jugadores que serán descartados debido a que serán llamados a los Juegos Olímpicos, como José Juan Macías y Alexis Vega dentro del grupo de delanteros. Asimismo, se encuentran Henry Martín y Alan Pulido, quienes han sido convocados al Tri tras la lesión de Raúl Jiménez, así como Rogelio Funes Mori.

También están considerados en esta lista Guillermo Ochoa y Luis Romo, quienes también apuntan a Juegos Olímpicos.