‘Chicharito’ y Galaxy mandan un recadito al ‘Tata’ Martino: “Tiene el deseo de ir a la Selección”

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que ya no veríamos de aquí en adelante a Javier ‘Chicharito’ Hernández en la Selección Mexicana, por decisión del técnico del Tri, Gerardo ‘Tarta’ Martino, sin embargo, el delantero del Galaxy no se cierra las puertas y mencionó que hará lo posible por volver.

‘Chicharito’ no es convocado al Tri desde 2019 por cuestiones internas y salvo su primera temporada en la MLS, Hernández ha tenido grandes campañas con el Galaxy y en el inicio de la actual temporada suma cinco goles en seis partidos y es este rendimiento el principal argumento del tapatío para mandar un mensaje claro a la Selección: mientras esté en activo, pensará en el Tri.

“Sobre la Selección Mexicana mi respuesta no va a cambiar. Voy a seguir dándolo todo, porque mi cabeza está al cien por cien en este proyecto deportivo del Galaxy. El día que no quiera ir a la Selección me retiraré”, mencionó en conferencia de prensa.

El delantero mexicano con más goles

Entre los delanteros mexicanos que han sido convocados por Martino, Hernández es el que más goles ha marcado en lo que va del 2022. Raúl Jiménez, el titular en el eje del ataque, ha conseguido tres tantos con el Wolverhampton; Rogelio Funes Mori también ha hecho tres, con Monterrey; Henry Martín registra dos, con América, y Santiago Giménez ha hecho tres con Cruz Azul.

“Como siempre me enseñó mi padre y mi abuelo: Si quieres llegar a la Selección tienes que ser uno de los mejores jugadores de tu país en el equipo que estés, en cualquier parte del mundo. Así es que voy a seguir haciéndolo de la mejor manera”, indicó el artillero.

DT del Galaxy respalda a ‘Chicharito’

Greg Vanney, técnico del Galaxy, también respaldó al delantero mexicano y dejó en manos de la Federación Mexicana de Futbol el llamado de ‘Chicharito’ al combinado mexicano.

“Son decisiones que dependen de la Federación Mexicana. Lo que tiene Martino es una oportunidad, cuenta con un delantero en forma. Él decidirá si es una buena oportunidad. Yo sé que Javier tiene ese deseo de ir a la Selección”, mencionó en conferencia de prensa.