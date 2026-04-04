Lo que necesitas saber: Chivas marcha en el primer lugar de la tabla general con 30 puntos, después de 10 victorias y 2 derrotas.

Chivas, el flamante superlider del Clausura 2026, recibe en casa a los Pumas de Efraín Juárez en el último partido de la Jornada 13. Ambos llegan en buen momento, los de Gabriel Milito recuperaron el primer lugar de la tabla después de un par de victorias. Y los ‘Felinos’ escalaron hasta el cuarto lugar general.

No es por emocionarlos, pero todo parece indicar que nos espera un partido muy interesante, ojalá caigan muchos goles. Acá les dejamos fecha, horario y transmisión. Spoiler, el juego NO va por televisión abierta.

Captura de pantalla

Chivas vs Pumas: Fecha, hora y transmisión

El Chivas vs Pumas se juega el domingo 5 de abril a las 20:07 hrs. La ‘mala’ noticia es que solo será transmitido por Prime Video, plataforma que posee los derechos de transmisión de los ‘rojiblancos’.

Por lo que será necesario contar con una suscripción para ver el partido. Aunque también pueden conseguirse un amigo que ya tenga contratado el servicio y pedirle su cuenta, así de compas.

Partido Fecha y hora Transmisión Chivas vs Pumas Domingo 5 de abril

20:07 hrs Prime Video

Fotografía @PumasMX vía X

¿Cómo llegan ambos equipos? Chivas llega en el primer lugar de la tabla con 30 puntotes y una racha de 10 victorias, 0 empates y 2 derrotas. Mientras que Pumas marcha en el cuarto lugar con 23 puntos, resultado de 6 victorias, 5 empates y 1 derrota.

Chivas | 1° lugar, 30 puntos

Pumas | 4° lugar, 23 puntos

¿Cuándo fue la última vez que Chivas y Pumas se enfrentaron?

La última vez que Chivas y Pumas se vieron las caras fue en la jornada 12 del Apertura 2025. Aquella vez jugaron en CU y los tapatíos se llevaron la victoria 2-1. Por lo que Pumas tendrá que ir al Akron a buscar la revancha y de paso los tres puntos que los mantengan dentro del top 5, sin arriesgar su lugar en la Liguilla.