Exhibición de Chris Paul ante los Bucks: Lo que dejó el juego 1 de las finales de la NBA

El primer juego de las finales 2021 de la NBA le quedó grande a los Milwaukee Bucks. Los Phoenix Suns se separaron en la pizarra cada vez que apretaron el acelerador y se quedaron con el primer juego 118-105 con una gran exhibición del veterano Chris Paul.

En las dos finales previas, los Suns perdieron el primer juego y posteriormente perdieron la final, en 1976 ante los Celtics, y en 1993 frente a los Bulls. Esta es la primera vez que ganan el primer juego ¿será el primer paso para el primer título?

Lo mejor que le pudo pasar a la serie es el regreso de Giannis Antetokounmpo, quien se había perdido los dos últimos juego contra los Hawks por una hiperextensión de la rodilla izquierda. Los Bucks habían dejado a su estrella en duda hasta 20 minutos del arranque del partido, cuando finalmente fue habilitado.

Antetokounmpo dio muestra de que la lesión está prácticamente superada, pues a lo largo del partido regaló sendos tapones en el techo de la duela, además de aportar 20 puntos 17 rebotes y cuatro asistencias y si bien no son sus mejores números, sobre todo en el aro, no está mal después de casi una semana ausente.

