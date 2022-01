Qatar 2022, el primer objetivo de Christian Eriksen al volver a las canchas tras la Eurocopa

Los últimos meses representaron una montaña rusa para Christian Eriksen. El futbolista danés que se desvaneció en la Eurocopa y que posteriormente requirió de un desfibrilador se encuentra cada vez mejor, por lo que apunta a volver a jugar. Eso no ocurrirá en Italia, pues el Inter y el futbol de este país no aceptan futbolistas con ese tipo de aparatos.

Por ahora se rumora que el Mónaco estaría interesado en incorporar al mediocampista; sin embargo, no hay nada oficial. Aun así, Eriksen se prepara para seguir con su carrera deportiva y además de descartar el retiro, reveló detalles sobre su futuro una de las primeras entrevistas que brinda después de lo sucedido en el Dinamarca vs Finlandia.

Christian Eriksen apunta al Mundial de Qatar 2022

Aunque para muchos parece imposible el simple hecho de que Christian Eriksen vuelva a jugar futbol con normalidad, en realidad sucede todo lo contrario. El danés tuvo una larga entrevista con DR Sporten en la que explicó que tiene el visto bueno de los especialistas y que ahora quiere volver a un club y luego a su selección para disputar el Mundial de Qatar 2022.

“No ha sucedido nada desde entonces aunque el corazón ha sido probado de todas las formas posibles. Los médicos han dicho que está bien. Es como una luz verde para poder volver a jugar al futbol. Creo que es el amor por jugar al fútbol. ¿Puedo verme sin futbol cuando sé que los médicos dicen que está bien? No hay nada en mí que diga que no debería hacerlo.

“Quiero ir al Mundial de Qatar. Primero que nada, quiero jugar futbol. Tenemos que ver qué oportunidades surgen y luego tomar la mejor decisión junto con la familia, hemos hablado mucho de eso. Como dice Sabrina (su esposa) si lo hacemos, lo haremos bien; tenemos que profundizar en ello“, explicó el mediocampista.

Looking forward to the future 🇩🇰🙏🏻 pic.twitter.com/sIZsBPWNgH — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022

El agradecimiento a la afición y la búsqueda de un club fuera de Italia

Algo que preocupó a Christian Eriksen, a su familia, a sus compañeros y a sus fans fue que se presentara otro ataque al corazón. Casi siete meses después de la Eurocopa todo luce bastante tranquilo, por lo que el mismo futbolista se dijo confiado a diferencia de hace un tiempo.

“Al principio tenía cuidado pensando en cuánto podía aguantar mi corazón tras lo ocurrido. Ahora siento que me han hecho tantas pruebas como era posible, así que no tengo miedo a que pueda ocurrir otra vez“, agregó Eriksen.

Y por supuesto, no dejó pasar esta oportunidad para agradecer a las miles de personas que se tomaron el tiempo de mandar un mensaje, un regalo o cualquier tipo de apoyo: “No es que yo quisiera que me mandaran flores porque estuve muerto cinco minutos, pero fue muy especial. Fue agradable y me ayudaron tantos buenos deseos durante este tiempo. Soy afortunado por estar aquí hoy y demostrarles que sigo aquí“, sentenció.

Por su parte, el representante Martin Schoots declaró que Christian Eriksen está más que listo para la siguiente etapa de su carrera: “Realizó pruebas antes de Navidad y los resultados fueron tan buenos que esperamos participe en un entrenamiento con un equipo en enero. En otros países es un tema diferente y podemos mirar hacia adelante“.