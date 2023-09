Lo que necesitas saber: En lo que va del 2023, Checo suma dos victorias, en Azerbaiyán y en Arabia Saudita. En duelo directo, solo él ha superado a Max Verstappen

La Fórmula 1 sin Max Verstappen sería otro cuento muy distinto al que vemos este 2023, por ejemplo, Checo Pérez tendría un total de seis victorias y seguramente lideraría el Campeonato de Pilotos, no lo decimos nosotros, lo dice Christian Horner.

El mandamás de Red Bull habló de lo importante que ha sido el tapatío para la escudería durante la actual temporada y reconoció que ha estado muy cerca de Verstappen en la pelea por el podio.

Chris Horner revela error en la estrategia con Checo en el GP de Miami / Getty Images

Sin Max, Checo hubiera ganado seis carreras

En lo que va del 2023, Checo suma dos victorias y cuatro segundos lugares, lo que significa que, si Max Verstappen no estuviera en la competencia llevaría seis victorias, así que tan mala no ha sido su temporada, por eso Christian Horner no dudo en reconocer que el tapatío ha estado detrás de su compañero.

“Sergio sigue siendo segundo en el Mundial de Pilotos y creo que hasta ahora ha terminado segundo detrás de Max 6 veces. Así que si (Max) no hubiera estado allí, Checo hubiera ganado otras 6 carreras, además de las 2 que llevó a casa este año” Christian Horner sobre Checo Pérez

Horner explica por qué Red Bull no hizo nada contra Helmut Marko / Foto: Mexsport

Es más, con todo y su desastrosa carrera en el Gran Premio de Japón, el mexicano se mantiene en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos con 223 puntos y ha sido el único capaz de vencer a Max en un duelo directo, es verdad, su rendimiento ha tenido varios altibajos, pero no se puede negar que ha cumplido con los objetivos de la escudería.

Sabemos que Carlos Sainz ganó en Singapur, pero no se tuvo que enfrentar a Max, ya que el neerlandés se quedó lejos del podio.

El campeonato sin Max estaría reñido

El dominio de Max Verstappen ha sido demasiado superior al resto de la parrilla, en 17 carreras suma 400 puntos y su tercer campeonato en el ‘Gran Circo’ es mera cuestión de trámite, mientras que, el tapatío ha visto de lejos el podio en varias ocasiones, la mayoría por problemas con las actualizaciones del monoplaza que se adapta más al manejo de Max que al suyo.

Hace unas semanas, Zak Brown, CEO de McLaren, también habló que la ausencia de Verstappen dejaría abierto el campeonato para varios equipos; “La combinación Max-Red Bull es simplemente imbatible en este momento. Max y su equipo no están cometiendo ningún error. Si tuvieras un Pérez dos veces, con el debido respeto, el campeonato estaría abierto de par en par”.

Checo Pérez, ganador del GP de Singapur del 2022 / Foto: MexSport

Y aunque soñar no cuesta nada, Verstappen se ha encargado de pasarle por encima a todos sus competidores casi sin despeinarse, algo que Checo no ha hecho tan fácil.

Checo cumple con el objetivo de Red Bull

Es una realidad que los austriacos contrataron a Checo hace un par de años para asegurar el Campeonato de Constructores, para que jugará en favor del equipo y sumara todos los puntos posibles, y aunque el deseo del mexicano es ser campeón del mundo, ha tenido que servir a los ‘Toros’.

Christian Horner y Checo Pérez/ Foto: Mexsport

Y aunque, Checo ha tenido que soportar un gran número de criticas está temporada, Horner siempre ha tratado de darle la confianza que necesita y sobre todo arroparlo, hasta de las criticas internas, como las que se avienta Helmut Marko.

