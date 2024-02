Lo que necesitas saber: Christian llegó a Red Bull en el 2005 y durante su gestión el equipo ha conquistado siete Campeonatos de Pilotos y seis de Constructores.

El futuro de Christian Horner sigue siendo incierto, pues aunque este viernes fue la junta interna con los altos mandos de Red Bull todavía no hay una respuesta sobre si continuará o no como jefe del equipo, incluso se ha puesto en duda su presencia durante la presentación del RB20 el próximo 15 de febrero.

Las acusaciones contra Horner se deben a su “comportamiento de control coercitivo” contra una de las empleadas del equipo, por lo que la investigación en su contra podría tardar más de lo previsto.

Christian Horner llegó a Red Bull en 2005 / Getty Images

¿Qué pasa con Christian Horner y Red Bull?

Hace unos días, en la Fórmula 1 explotó una ‘bomba’ más grande que la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari en el 2025, ya que se confirmó que Red Bull abrió una investigación interna con un abogado externo a la empresa contra Christian Horner por conductas ‘inapropiadas’ contra una de las empleadas.

Es más, algunos rumores apuntaron a que Horner tenía que renunciar de manera voluntaria a su cargo como jefe de los ‘Toros’ ante la gravedad de las acusaciones y las pruebas en su contra, sin embargo, hasta el momento Christian niega todas los señalamientos contra él.

Y ante la posible salida del ex piloto, Red Bull ya tendría listo a su reemplazo y no, no es Helmut Marko, el elegido sería Jonathan Wheatley actual Director Deportivo del equipo.

Fotografía Oracle Red Bull Racing

Horner tendrá que esperar para conocer su futuro

Christian Horner deberá esperar hasta inicios de la temporada 2024 de la Fórmula 1, durante la semana del Gran Premio de Baréin para conocer si seguirá o no, a cargo de Red Bull ya que aún no ha terminado la investigación interna en su contra.

Por ahora, se mantendrá ejerciendo sus funciones como jefe de equipo desde la sede del equipo en Milton Keynes, ya que los directivos de los ‘Toros’ quieren tomarse su tiempo para llegar a un veredicto final, pues la salida de Horner representaría una baja muy importante.

Christian Horner / Foto: MexSport

Lucha de poderes dentro de Red Bull

Desde la muerte de Didier Mateschit, dueño de Red Bull, las cosas al interior del equipo han cambiado mucho, es más desde hace varios meses se habló de una lucha de poderes entre Christian Horner contra Helmut Marko y que cada uno tiene su propio ‘bando’.

Adrian Newey, Christian Horner y Helmut Marko en Baréin / Getty Images

Horner tiene de su lado al cerebro más importante de los ‘Toros’, Adrian Newey y Bernie Eclestone, mientras que, Marko cuenta con el respaldo de la familia Verstappen. Y está sería una de las razones más fuertes para buscar la salida de Horner, sobre todo porque la noticia de las acusaciones estalló en De Telegraaf, periódico neerlandés que tiene una fuerte relación con Jos Verstappen, padre de Max.

Las cosas dentro del equipo de Checo Pérez están que arden y eso que todavía no empieza la ni la pretemporada, habrá que esperar para ver si estos cambios afectan o no al mexicano en sus aspiraciones de buscar la renovación para el 2025.

Te puede interesar