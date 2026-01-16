Lo que necesitas saber:

Chucky Lozano tuvo una bronca con Mikey Varas y eso pudo ser un punto clave para quedar fuera del equipo

El futuro del Chucky Lozano quedó en el limbo a unos meses del Mundial 2026, y aunque el entrenador del San Diego FC desea verlo en el torneo, confirmó que no entra en planes y no hay manera de que siga jugando con el equipo.

Chucky Lozano se disculpa tras ser separado del San Diego FC: "Soy apasionado"
Foto: @hirvinglozano

Mikey Varas, DT del San Diego FC, confirma salida del Chucky Lozano

Y es que si bien ya sabíamos que Chucky no seguirá en San Diego, porque nada menos que Tyler Heaps (director deportivo del club) lo dijo públicamente, el hecho de tener contrato hasta 2028 haría pensar que podría quedarse si no se concreta la venta a otro equipo.

Pero más vale que el mexicano encuentre quien lo compre, porque de plano tiene cerradas las puertas en San Diego:

Hirving no formará parte de nuestros planes y se lo dejamos muy claro a él y a sus representantes, y eso no cambiará”, declaró en el podcast The Fan, según cita Fox Sports.

Chucky Lozano estaría separado del San Diego FC por un altercado en el vestuario
Foto: San Diego FC (Facebook)

Recordemos que, quizá, la salida del Chucky Lozano de San Diego se debe en gran medida a su bronca con el propio Mikey Varas. Lo sacó de cambio en un partido el pasado 4 de octubre y el Chucky le reclamó de forma desmedida, por lo que fue separado del plantel y tuvo que disculparse.

“Queremos que Chucky Lozano juegue un Mundial”

Pero lo dicho, al menos hay buenos deseos para el mexicano. Mikey Varas desea que el Chucky pueda jugar el Mundial 2026, y confía en que así será porque está seguro de que no le faltarán ofertas.

Yo sigo diciendo que nosotros queremos que Hirving juegue un Mundial, es una cuestión de que nosotros no encajamos juntos, el club y él. Hay interés afuera y ojalá que él pueda jugar un Mundial para su país. Pero en última instancia también dependerá de Hirving y de lo que haga“.

Chucky Lozano queda fuera del San Diego FC
Fotografía @miseleccionmx

De momento no se sabe dónde jugará el Chucky; todo lo que se dice por ahora son rumores y no hay nada concreto.

