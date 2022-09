Toda una bendición para los fans del futbol resulta el mercado de fichajes. Esa emoción de ver quién se va y quién se queda mientras los futbolistas están de vacaciones, es incomparable.

Tristemente el mercado de fichajes de este 2022 terminó. Las principales ligas del mundo cerraron la ventana de transferencias y por eso es momento de hablar de los rumores que se quedaron en eso… en rumores.

Foto: Getty

Por acá te dejamos algunos de los ejemplos más imporantes de lo anterior. Aquellos fichajes que ilusionaron mucho a sus respectivas aficiones pero al final no fueron en este verano.

Mbappé y su novela con el Real Madrid

No podíamos empezar este listado con otro que no fuera Kylian Mbappé. El francés ya tenía pie y medio en la Casa Blanca, pero al final renovó con el PSG. Podríamos decir que rompió muchos corazones merengues, pero unos días después de su bateada al Real Madrid llegó la decimo cuarta orejona, así que en realidad parece que quien salió perdiendo fue Mbappé.

El jugador que se le escapó a Laporta

Aunque Barcelona fichó a cuanto jugador quiso, incluyendo a Lewandowski, si se quedó con las ganas de fichar a un talento importante. Bernardo Silva sonó y sonó y sonó y sonó para llegar a Cataluña… pero hasta ahí.

Foto: Getty

Frenkie de Jong no dejó al Barcelona pese a la presión

Ahhh pero que no se diga que el Barcelona sólo se quedó con las ganas en este mercado de fichajes. Los catalanes también dejaron con las ganas a otros. Pese al interés mutuo de ambos clubes, Frenkie de Jong no llegó a Old Trafford en este mercado de fichajes como tanto se especuló.

Serge Gnabry se quedó en Alemania

Bayern Múnich perdió a Lewandowski, pero no dejó escapar a otro de sus delanteros. Serge Gnabry sonó para llegar al Arsenal y al Real Madrid, pero al final del mercado de fichajes continuó portando la camiseta del conjunto bávaro.

James Rodríguez quiso regresar a España

Aunque sonó poco y muy cerca del final del mercado de fichajes 2022, James Rodríguez estuvo cerca de regresar al futbol español con el Valencia. El colombiano se apuntó para surtir de balones a Cavani, pero todo quedó en la intención.

Foto: Getty

Julián Araujo estuvo muy cerca de jugar para Xavi

Quizá el fichaje más sonado de las ultimas horas de la ventana fue el de Julián Araujo. Al saberse que el Milán buscaba a Sergiño Dest, se creyó que el mexicano llegaría al cuadro de Xavi, pero el tiempo se acabó y la firma no llegó.

Foto: Getty

Cristiano Ronaldo se quedó en el Manchester United… ¿contra su voluntad?

Finalmente hablemos del rey de los fichajes que no se dieron: Cristiano Ronaldo. Como el Manchester United no calificó a la Champions League, desde el vamos se sabía que CR7 buscaría salir.

Lo hizo, pero ningún equipo mostró interés. Los rumores lo pusieron en el Chelsea, en el Bayern, de vuelta en el Real Madrid, en el Barcelona, en el PSG, con el Borussia Dortmund, en el Napoli y hasta de vuelta al Sporting de Lisboa. Al final, nada.

Foto: Getty

Los traspasos de mexicanos que no se concretaron en este mercado de fichajes

Edson Álvarez tuvo una fantástica temporada con el Ajax en la 2021-22. Es por eso que su nombre sonó para reforzar nada menos que al Manchester United ante su crisis en defensa. Sin embargo, otro latino llegó a Old Trafford y dejó al “Machín” fuera la jugada.

Pero las posibilidades de ver al mexicano en la Premier League no se quedaron ahí. A horas de cerrar el mercado de fichajes salió una oferta del Chelsea, pero el Ajax se habría negado a negociar con ellos.

Foto: Getty

Otro mexicano que estaba en la mira de la Premier League era el Chucky Lozano. Hirving también sonó para fichar por el Manchester United y por el West Ham. La afición mexicana se ilusionó con la posibilidad de verlo como Red Devil, pero el Chucky se quedó con el Napoli.

Víctor Guzmán brilló como pocos en el Torneo Maurice Revello, fue ahí donde se supo que gente del AC Milan lo tenía en la mira. Lamentablemente la venta de transferencias se cerró también en la Serie A y el salto del mexicano a Europa no se concretó.