Lo que necesitas saber: Para entrar a Estados Unidos durante la Copa del Mundo necesitas tener tu pasaporte con 6 meses de vigencia posteriores al torneo

¡Premio doble! Si tienes en tus manos un boleto para el Mundial 2026, te dan cita prioritaria para el engorroso trámite de sacar la visa. Así lo anunció la FIFA, ya confirmado por el Gobierno de Estados Unidos y su embajada en México.

Fotografía fifa.com

FIFA PASS: El sistema de citas prioritarias para sacar la visa a quienes tengan boletos del Mundial 2026

Se trata de una iniciativa llamada FIFA PASS: “Este servicio ofrece a cada aficionado con entrada la oportunidad de reservar una cita prioritaria, necesaria para la entrevista del trámite de visado”, destaca la FIFA.

Y lo dicho, la Embajada de Estados Unidos en México ya confirmó que puedes sacar tu cita prioritaria ahora mismo para obtener la visa y lanzarte a Estados Unidos a los partidos del Mundial 2026 que se jueguen allá, incluso compartió el proceso paso a paso.

Fotografía fifa.com

¿Cómo solicitar tu cita prioritaria si tienes boleto para el Mundial 2026?

Si tienes boleto para uno o más partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, llegó el momento de solicitar tu cita prioritaria para obtener la visa. Puedes hacerlo ahora mismo entrando a FIFA.com con tu cuenta para enviar el formulario de registro a FIFA PASS.

Después entra a ESTE ENLACE, selecciona el país desde donde haces la solicitud y llena el formulario de visado DS-160. Debes poner tu nombre y número de pasaporte tal como aparecen en tu documento.

Programa la entrevista, asegurándote de responder “Sí” cuando te pregunten si tienes boletos para el Mundial 2026.

El Departamento de Estado gringo aclara que necesitas tener tu pasaporte con al menos seis meses de vigencia posteriores al torneo y que tener boleto del Mundial no garantiza que te darán la visa, pero bueno, al menos la llevas de gane.