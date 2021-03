“Clásico Nacional, más pasional que el Clásico Español”: Óscar Ruggeri

Y ustedes haciéndole el feo al futbol mexicano… De cara al Clásico Nacional del torneo Guard1anes 2021, el argentino Óscar Ruggeri recordó el que vivió en 1993, durante su etapa como jugador del América.

Sin embargo, su experiencia rebasa las fronteras de México. Esto se debe a que el Cabezón y Florencio Caffaratti presumen haber jugado 3 de los Clásicos más importantes del mundo: Boca Juniors vs River, Real Madrid vs Barcelona y América vs Chivas.

Con base en todas sus anécdotas, Óscar Ruggeri fue cuestionado sobre la pasión que se vive en estos partidos. Al responder, el ahora analista dejó en claro que el Clásico Nacional es uno de sus favoritos.

“El de Argentina en ese sentido, no se le acerca a nadie. En México me llamaba la atención que cuando Chivas iba al Azteca era parejo. Cuando nosotros íbamos a Guadalajara había más hinchas del América“, explicó el argentino en uno de los espacios de ESPN.

La razón para dejar al Clásico Español en tercer lugar, es que sus aficiones se quedan en su ciudad. Es decir, se ven pocos seguidores blaugranas en el Santiago Bernabéu y pocos merengues en el Nou Camp.

“El de España se juega en Madrid y es con la gente del Madrid. Vamos a Barcelona y toda la gente es del Barcelona. No se encuentran, no está la gente“, argumentó el ex defensor de América, Boca y el Real Madrid.

La sorpresa en el primer Clásico Nacional de Ruggeri

El zaguero firmó con las Águilas en 1992, procedente del Ancona de Italia. Para ese momento, él ya había disputado el Boca vs River y sabía que más allá de la pasión, muchos episodios terminaban con violencia entre aficionados.

Tras llegar a México y disputar el Clásico Nacional del 10 de enero de 1993, la perspectiva de Óscar Ruggeri cambió. Más adelante, también los vivió como director técnico y pudo notar todavía más las diferencias.

“Después de venir de Argentina, con Boca, me llamó la atención cómo se vivía el Clásico acá (México). En la tribuna estaban todos mezclados, de América y Chivas, tomando cerveza sin peleas“, recordó el comentarista.

En esta ocasión, se vivirá un Clásico Nacional muy diferente. A pesar de que habrá aficionados en las tribunas, las restricciones por la pandemia de COVID-19 provocarán cambios; por ejemplo, el consumo de cerveza estará limitado a ciertas zonas.